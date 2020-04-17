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أخبار العالم

شاهد.. مواجهات بالبيض والحجارة بين يهود حريديم ومجندين في القدس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
شهد حي مئا شعاريم بالقدس المحتلة، امس الخميس، مواجهات بين يهود حريديم محتجين على القيود على تفرضها إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا وبين جنود الجيش.

وقام الحريديم بضرب الجنود بالبيض والحجارة وأكياس القمامة، فيما رد الجيش بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الدخان.

وتقول إسرائيل إن المجتمع الحريدم أكثر الشرائح الاجتماعية في عدم الاستجابة للعزل والاحتياطات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.

وفرضت السلطات الإسرائيلية حجرا كاملا على منطقة بني باراك بسبب تفشي الفيروس بين اليهودالحريديم.

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