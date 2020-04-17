الخطوط السعودية تتوقع استمرار تعطل الطيران لنهاية العام

كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري، وأنها طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.





وقالت الشركة في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها: "لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات"، كما طالبت بعض الموظفين بتعليق عقودهم من أبريل وحتى نهاية العام.





ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين طُلب منهم تعليق عقودهم.









وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.









وأشار إلى أن إجمالي الحالات في المملكة 6380 حالة، بينها 5307 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.







