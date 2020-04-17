الحبس والغرامة.. عقوبات التلاعب بأسعار الكحول الإيثيلي 70%

أقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحديد اسعار بيع بعض المنتجات اللازمه لمواجهه فيروس كورونا المستجد COVID -19 من المنتجات الاستراتيجيه تطبيقًا لحكم المادة رقم 8 من قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 بناء على مذكرة العرض المقدمه من اللواء دكتور راضي عبد العطى - رئيس الجهازلالدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.





اقر رئيس الوزراء حظر بيع أو تجزئة الكحول الخام تركيز 95% و99%.





كما يحظر تداول أو بيع الكحول الإيثيلي تركيز 70% بأحجام أقل من ٦0 مل وأكبر من 500 مل.





ويحظر في حالة بيع التجزئة تداول كحول الإيثيلي تركيز 70% جيل بأحجام أقل من 30 مل وأكبر من 750 مل.





يحظر بيع أو تداول الكحول الإيثيلي تركيز 70% بحجم لتر إلا للمستشفيات والمؤسسات الطبية.





كما أقر الوزراء عقوبة مخالفة القرارات السابقة بالحبس مدة عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو قيمة البضاعة المصادرة أيهما أكبر.





وأقر مجلس الوزراء أسعار بيع الكحول الإيثيلي تركيز 70% حجم 500 مل بسعر يتراوح بين 33.5 جنيه و 40 جنيها للمستهلك حسب نوع زجاجة التعبئة.





وأقر مجلس الوزراء سعر زجاجة الكحول الإيثيلي تركيز 70% حجم 200 مل ويتراوح بين 26.5 جنيه و 28 جنيه.



