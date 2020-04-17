غدا .. البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة من دير الأنبا بيشوي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح غد الجمعة صلوات "الجمعة العظيمة" من كنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي في اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا.

ويشارك في الصلوات عدد محدود من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية، حيث تبدأ الصلاة منذ الصباح وتستمر حتى غروب الشمس، وفيها يصوم جميع الأقباط منقطعين عن تناول اي أطعمة او مشروبات حتى انتهاء صلوات الجمعة العظيمة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم نقل الصلوات عبر الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية على فيس بوك، إلى جانب القنوات الفضائية المسيحية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة حاليا وحتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد صلي اليوم "خميس العهد" بدير القديس الأنبا بيشوي بمشاركة محدودة من الأباء الأساقفة، وقام بغسل أرجل الحاضرين متشبها بالسيد المسيح، كما صلى القداس الإلهي تذكارا لتأسيس سر الأفخارستيا "التناول" على يد السيد المسيح.