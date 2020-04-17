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توك شو

مكاسب الذهب تتغلب على المخاوف من كورونا.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:34 ص
الذهب بتايلاند
الذهب بتايلاند
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محمود محسن
اذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها ان متاجر الذهب في الحي الصيني في بانكوك، تايلاند اليوم قد شهدت اكتظاظا شديدا بعد أن بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات بسبب فيروس كورونا.

وقصد عشرات المواطنين المتاجر لاستبدال ذهبهم بنقود، وعادة ما تلتزم المتاجر بهذا الحي بتقاليد إعادة شراء المنتجات التي تبيعها.

ويواجه أصحاب المتاجر أزمة سيولة، حيث أنهم غير قادرين على إعادة بيع الذهب بسرعة في الخارج .

وذلك بسبب قيود الطيران ونقص المشترين في بلدان أخرى بسبب عمليات الإغلاق وإغلاق الأسواق.

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