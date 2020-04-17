لقطات من حياة عزة العشماوي.. انتصرت للمرأة والطفل وهزمها السرطان

رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة الدكتورة عزة العشماوى، الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة بعد صراع طويل مع المرض .





كانت عزة العشماوى مصابة بسرطان البنكرياس، ولَم تكن تفصح عن مرضها لأى شخص ،وفى النهاية انتصر عليها وتوفت وكتب خالد العشماوى أخوها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الجنازة ستنطلق غدًا من مصر الجديدة، وستدفن الدكتورة عزة بمقابر العائلة الساعة 11 صباحًا، بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة.





وكانت "العشماوي" تقلدت عدة مناصب مهمة منها الأمين العام الأسبق للمجلس وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي منذ عام 2013 التى تتألف من 11 عضو خبير.





شغلت منصب مدير عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ،ثم تولت الدكتورة عزة العشماوى رئاسة المجلس فى عهد الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان سابقًا ولكن لم تدم طويلا حيث نشبت خلافات بينهم جعلت الوزيرة تقرر بإلغاء تكليف الدكتورة عزة العشماوى، وإعفائها من القيام بمهام منصبها على أن تعود لمنصبها كمدير عام بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، وذلك مراعاة لمصلحة العمل.





ونفت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة إعفاء وزيرة السكان لها من منصبها، لافتة إلى أنها هى من تقدمت باستقالتها ولم تُقال.





وفي 2017 أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان سابقا، قرارا بتكليف الدكتورة عزة محمد سعيد العشماوي أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعادت لمنصبها مرة أخرى .





وفى فترة رئاستها للمجلس القومى للطفولة والأمومة قامت الدكتورة عزة العشماوى بالكثير من الإنجازات لتحقق الدعم للمرأة والطفل منها تقديم المساعدات للأطفال الذين يتعرضون للعنف من ذويهم وتقديم العون لمن يلجأ لخط نجدة الطفل .





كما قامت بتقديم العون القانوني للأمهات السجينات ، وكانت شريكًا فى اطلاق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ،وقامت بمساعدة من اليونيسيف بعمل حملة" أولادنا " وكانت من مراحلها حملة "أنا ضد التنمر "التى نجحت بشكل كبير فى حماية أبنائنا ،و حملة "بالهداوة مَش بالقساوة "لتعليم الآباء الطرق الصحيحة للتعامل مع المراهقين .