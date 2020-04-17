الطويلة يكشف عن رؤيته لخسائر كرة القدم حول العالم بسبب كورونا .. فيديو

يرى محمد الطويلة رئيس محلس ادارة نادي النجوم، أن جميع الأندية الاستثمارية حول العالم ستتأثر سلبياََ بسبب أزمة كورونا.





وأضاف الطويلة خلال تصريحاته مع الاعلامي احمد شوبير في برنامج ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن جميع الاندية سواء استثماري او غير ذلك سيتضرر بشكل كبير.





واشار الطويلة الى أن، موارد نادي النجوم تمويل شخصي من ناحية الطويلة، وتعرضنا لخسائر كثيرة.





وتابع: تعرضنا لأزمتين في ٢٠٠٧ بالغاء الدوري وهذا العام بسبب كورونا.



