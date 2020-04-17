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اقتصاد

التموين: طرح 800 سلعة في ألف منفذ بتخفيض يصل لـ 25% استعدادا لرمضان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن عددا من السلاسل التجارية الخاصة بدأت  في تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت، وبعض السلاسل أنشأت تطبيقا على الهواتف يتيح للعملاء تصفح السلع.

وأضاف، أن الحكومة تقدم الخدمات إلكترونيا وليس السلع.

وأشار إلى أنه لا يوجد نقص في السلع والمنتجات ولكن يوجد بعض التكدس والزحام نتيجة الأزمات التي نعيشها.

وكشف الدكتور إبراهيم العشماوي، عن طرح أكثر من 800 سلعة في ألف منفذ قبيل رمضان بـ 10 أيام  في حملة «أهلا رمضان» وسيكون هناك خصومات من من 20 إلى 25 % وهو تخفيض حكومي معتاد في هذا الموسم.

وأكد أن المنافذ والسلاسل التجارية لديها احتياطي 15 يوما واحتياطي الدولة من السلع يصل لـ 6 أشهر.
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