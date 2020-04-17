التموين: طرح 800 سلعة في ألف منفذ بتخفيض يصل لـ 25% استعدادا لرمضان

في تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت، وبعض السلاسل أنشأت تطبيقا على الهواتف يتيح للعملاء تصفح السلع.

، إن عددا من السلاسل التجارية الخاصة بدأت

وأضاف ، أن الحكومة تقدم الخدمات إلكترونيا وليس السلع.

ولكن يوجد بعض التكدس والزحام نتيجة الأزمات التي نعيشها.

وأشار إلى أنه لا يوجد

وكشف

عن طرح أكثر من 800 سلعة في ألف منفذ قبيل رمضان بـ 10 أيام

في حملة «أهلا رمضان» وسيكون هناك خصومات من من 20 إلى 25 % وهو تخفيض حكومي معتاد في هذا الموسم.