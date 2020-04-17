"كلمتك بصمتك" مبادرة مصرية لتكريم الجيش الأبيض

أطلق أحمد زكريا الشرقاوي، استشاري إعلان وتسويق مبادرة شبابية مصرية تهدف إلى دعم وتقدير الفريق الطبي المصري بمختلف فئاته (أطباء- تمريض- فنيين وإداريين) في ربوع الوطن وتقديم رسالة تذكارية ريادية تخلد ملحمة التضحية والفداء التي يسطرها أبطال الجيش الأبيض المصري على خط الدفاع الأول أمام تحدي الجائحة العالمية للقضاء على فيروس كوفيد 19 فرسان الأمل الأبيض الذين يقدمون جهدهم وتضحياتهم بالعلم والعمل ويتحملون المسئولية الثقيلة والصعبة في سبيل أداء واجبهم المهني القومي والإنساني معرضين حياتهم للخطر حفاظًا على صحة الآخرين.

وأكد الشرقاوي أن اهمية المبادرة تأتي في دعمها روح التحدي ورفع الروح المعنوية لكل أبطال الفريق الطبي المصري، ونشر التفاؤل والأمل في المجتمع من خلال نظرة مستقبلية مشرقة تجمع العزيمة المصرية والأمل الأبيض، مشيرا إلى أن ما يميز مبادرة كلمتك بصمتك أنها برنامج متكامل، تتضمن مجموعة متنوعة من الأهداف الوطنية والإنسانية، بداية من الفكرة والهدف الأساسي المخطط.

وأوضح أحمد زكريا أن المبادرة مصممة وفق دراسة علمية لقطاع مهم وفعال في المجتمع المصري، إلى جانب التنفيذ الذي يجمع بين إدارة المحتوى والتصميم الجرافيكي، وإدارة الحملات الإعلانية والتسويقية، من خلال فريق العمل القائم على المبادرة الذي يجمع بين الخبرة المهنية والأكاديمية في مجال التسويق والإعلان.

وأشار الشرقاوي إلى أن الهوية المرئية للمبادرة مكونة من عنوان أساسى (كلمتك بصمتك)، والذى يشير إلى أبسط ما يمكن أن يقدمه المصري وهو الشكر من خلال وصف بكلمة واحدة فقط، تمثل بصمة التقدير والعرفان لبطولات فرسان الأمل الأبيض إلى جانب “سلوجان” أو الشعار اللفظي (مبادرة مصرية تحية لأبطال الجيش الأبيض) ، الذى يلخص الهدف العام من المبادرة وكونها رسالة من أرض الكنانة إلى العالم أجمع، وألوان الهوية البصرية مكونة من ثلاثة ألوان الأبيض والأزرق والأخضر وهي الألوان الأساسية التي يرتديها الأطباء والفريق الطبي.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تسعى إلى تصميم وتنفيذ النموذج الأول من البالطو الأبيض مزين بمليون كلمة تصف الدور البطولي للفريق الطبي إلى جانب قياس أهداف المرحلة والمتمثلة في رفع الروح المعنوية للفريق الطبي بكامل فئاته، و رفع الوعي المجتمعي بجهود و تضحيات أبطال الجيش الأبيض، من خلال قياس وتحليل التفاعل المصري على وسائل التواصل الاجتماعي وحساب عدد المشاركين في المبادرة على الصفحة الرسمية للمبادرة كلمتك بصمتك، ومن أبرز الأدوات الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي مثل مؤشر نسبة الوصول و مؤشر معدل التفاعل، و بعدها تأتي المرحلة الثانية والتي تسعى لتصميم وتنفيذ أول خريطة تذكارية تفاعلية تضم مسلة الأمل الأبيض في كل مطار ومستشفى مصري، كريادة مصرية عالمية وبصمة حضارية في تاريخ مصر الحديث.

وتابع: كلمتك بصمتك، هي مبادرة مصرية رائدة تسعى إلى تكريم أبناء مصر ممن يقفون ويضحون في سبيل رفعة الوطن، بطولات سطرها التاريخ منذ مصر القديمة وخلدتها الأهرامات والمسلات والنصب التذكارية، وتأتي مسلة الأمل الأبيض لتسطر صفحة جديدة وخالدة في ملحمة مصرية جديدة، كرسالة وصورة ايجابية وريادة حضارية لجمهورية مصر العربية أمام العالم.