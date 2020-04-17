تعرف على قصة طبيب وزوجته تطوعا للعمل بمستشفى عزل ملوي وتركا ابنهما الوحيد بصحبة والديهما.. صور

رغم الخوف من الاصابة بفيروس كورونا المستجد الا انهما قبلا التحدي وقررا الانضمام للفريق الطبي لمستشفى العزل بملوي جنوب المنيا و التي سجلت نجاحات كبيرة بخروج ٣٠ متعافي بعد أقل من أسبوعين من افتتاحها وسط فرحة كبيرة للطاقم الطبي





هما الزوجان الدكتور محمد عماد اخصائي العظام وزوجته الطبيبة رحاب حسن مدرس الأشعة التشخيصية بجامعة المنيا.





تقول الدكتورة رحاب محمد حسن مدرس مساعد الأشعة التشخيصية والعلاجية بكلية الطب جامعة المنيا انهما لم يترددا للحظة واحدة أن يكونا ضمن الفريق الطبي التي تشارك به جامعة المنيا للعمل في مستشفى العزل حيث تطوعا الاثنان للعمل بالمستشفى، فزوجها الدكتور محمد عماد أخصائي عظام بوزارة الصحة ويعمل بأحد المناطق النائية والتي اختارها ليقدم ما تعلمه لأهالي المناطق النائية فتطوع زوجي ضمن عمله بوارة الصحه وتطوعت انا ضمن الفريق الطبي المرسل من جامعة المنيا وتركنا ابننا الوحيد أسامه 4 سنوات مع الدتي وحماتي ووالد زوجي





وفي وقت الراحه فقط نقوما بالاطمئنان على ابننا أسامه من خلال إجراء مكالمات فيديو عبر الانترنت





وأكدت الدكتورة رحاب انها قررت هي وزوجها عدم ترك المستشفى بعد انتهاء ال ١٤ يوما الأولى وقررا الإستمرار ضمن الفريق الثاني بعد اكتسابهم الخبرة في التعامل مع الحالات المصاب بالفيروس ونقل خبراتهما للأطباء الجدد المشاركون فى مواجهة فيروس كورونا