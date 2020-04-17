على طريقة غبي منه فيه.. هاني رمزي يهنئ متابعيه بشهر رمضان وعيد القيامة

هنأ الفنان هاني رمزي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، والاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.





ونشر هاني رمزي كوميكس ساخرا له من فيلم غبي منه فيه يتضمن محتواه "المسيحيين هيجيبوا حاجات العيد هنا، المسلمين هيجيبوا حاجات رمضان هنا... ونتقابل في مستشفى العزل من هنا".





وعلق هاني رمزي قائلا " كل سنة وانتم طيبين".



كانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.