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توك شو

بسبب أكوام القمامة في شوارع المحلة أحمد موسى ينفعل على الهواء .. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:25 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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قسم التوك شو
إنفعل الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه حلقة أمس: "هناك أكوام من القمامة في شوارع مدينة المحلة الكبرى في الغربية وهذا المنظر لا يليق في أي مكان في الجمهورية"، مضيفا: "النظافة رقم واحد في كل حي ومدينة ومحافظة وكده مينفعش ولا يليق مرة تانية".

وتابع موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "فيها إيه لما كل محافظة تشيل القمامة في فترات الليل وأمامكم فرصة لن تتكرر ممجدا في فترة حظر حركة المواطنين".

وأكد  إن المحافظين ورؤساء الأحياء لديهم فرصة ذهبية في وقت حظر حركة المواطنين لرفع القمامة وتنظيف الشوارع في ظل عدم تواجد  المواطنين في الشوارع.

وأضاف موسى: "لدينا فرصة ذهبية لتنظيم شوارع الجمهورية في فترة حظر حركة المواطنين خاصة بعد الساعة 8 مساء وختى الساعة 6 صباحا واستغلال الفرصة" .
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