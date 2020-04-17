رئيس جامعة عين شمس: إجراء أبحاث على علاجين لتجربة فعاليتهما ضد كورونا

أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، ان الجامعة ومنذ بداية ازمة فيروس كورونا عملت على تكوين فريق بحثي كبير من كلية الطب والصيدلة والعلوم والهندسة لسرعة تصنيع اجهزة التنفس الصناعى وكل ما له علاقة بذلك.



وقال رئيس جامعة عين شمس : بالنسبة للعلاجات الدوائية تم إجراء أبحاث على علاجين يستخدمان لعلاج أمراض أخرى لتجربتها لعلاج فيروس كيوفيد ١٩ "كورونا".



و أشار المتينى بإجازة ٧ أبحاث من لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب جامعة عين شمس يوم السبت الماضي أحدهم متعلق بالعقار الخاص بعلاج فيروس كورونا فى محاولة لعلاج المرضى التى وصلت حالتهم لمرحلة حرجة.



وقال: كان هناك بحث اخر عن أحد العلاجات المتعلقة بمرضى الدرن ومدى فاعليته لعلاج كورونا.



كما اضاف د. محمود المتينى ان هناك بحث هام يهدف لاقامة مسح على كل الطواقم الطبية بجامعة عين شمس ويحث لاقامة مسح على كل الطواقم الطبية فى مصر ومدى تواجد الأجسام المضادة باجسامهم لمواجهة هذا الفيروس وذلك كعامل هام ووقائى لمن يتعامل مع المرضى حاملى الفيرس،كل هذه أفكار عكف عليها الباحثين وعلماء جامعة عين شمس.



كما اشار ان هناك العديد من الأبحاث السريرية مستمرة الان بجامعة عين شمس على المرضى المصابين بفيروس كرونا وهى أبحاث متعددة المراحل تتم لتجربة بعض العقارات التى تعالج بعض الامراض الاخري لعلاج كورونا، مشيرا أن الأبحاث السريرية تهدف ايضا لأجراء عمليات التشخيص بصورة صحيحة على مجموعة من المرضى بمرض ما ومدى امان سبل العلاج المختلفة.



