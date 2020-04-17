قبل شم النسيم .. طوابير سيارات أمام مداخل السخنة .. والمحافظ ليس لنا علاقة بغلق الطريق .. فيديو

أكد ياسر البعيرى مدير إدارة الاعلام بمحافظة السويس ان ما اثير على صفحات التواصل الاجتماعى حول وجود تكدس للسيارات على الطرق السريعة المؤدية للعين السخنة ليس لمحافظة السويس واجهزتها علاقة به حيث ان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس كان قد اصدر قرارا بغلق الشواطىء لمواجهة كورونا.





وأضاف البعيرى ان المسئول عن الطرق السريعة هى هيئة الطرق والكبارى والاجهزة الامنية وادارة المرور وليس لمحافظة السويس اى سلطان عليها .





وكانت صفحات على الفيس بوك قد نشرت فيديوهات خاصة بوجود تكدس على طريق العين السخنة مما ادى الى فشل المواطنين فى العودة لمنازلهم بالقاهرة نظرا لبلوغ موعد الحظر .