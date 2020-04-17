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مرأة

قبل التسوق.. منتجات تحتفظ بفيروس كورونا لمدة 5 أيام

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يتهافت الكثير قبل موسم الأعياد وقبل دخول شهر رمضان إلى الأسواق، وهناك العديد من التحذيرات عن  فيروسات الكورونا المعروفة عند العلماء حيث انها تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة، ورغم إنه من غير الواضح بعد ما طول فترة بقاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عليها. موقع Der Westen الألماني نقل عن رئيس رابطة الصيادلة بولاية شمال الراين ويستفاليا "توماس برايس" قوله إنه يرجح بقاء الفيروس على الأسطح لفترة تتراوح بين عدة ساعات لعدة أيام، وفقًا لدرجة الحرارة ورطوبة الجو.

هل عربات التسوق ناقلة للعدوى؟

عند شراء مستلزمات المنزل يحتاج الكثيرون لعربة التسوق لوضع الأغراض بها، ولكن مقبضها البلاستيكي من الأسطح التي تظل الفيروسات عليها من يومين لثلاثة أيام. لا يرى "برايس" داع للقلق، ويقول لموقع Der Westen: "على حد علم الخبراء ينتشر الفيروس عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. بقايا الرذاذ تنتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة، وتحدث العدوى إذا لمس الإنسان وجهه بيده بعد لمسه لهذا الرذاذ. أي أن لمس السطح وحده غير كاف للإصابة بالعدوى. إذًا الأمر الفارق هنا هو غسل اليدين دائمًا وعدم لمس الوجه."

وكان المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا أعلن أنه حتى اللحظة لا توجد حالات معروفة انتقل فيها فيروس كورونا المستجد عن طريق لمس أسطح مثل عربات التسوق أو النقود أو الهاتف. لكن نظريًا، إذا سعل شخص حامل للعدوى على سطح ما، ولمس شخص آخر نفس السطح بيده ثم لمس وجهه بنفس اليد دون غسلها، قد تنتقل العدوى اليه. وبالتالي يشدد المعهد على أهمية غسل اليدين باستمرار. ويشير "برايس" إلى أهمية تنظيف أسطح الأشياء التي يكثر استعمالها مثل مقابض الأبواب و الهواتف الجوالة.

لمس الفاكهة والخضراوات

ماذا عن الفاكهة والخضراوات أو المواد الغذائية المغلفة التي لمسها آخرون من قبل؟ فعند الوصول للمنزل، نضطر لنزع الغلاف البلاستيكي الذي قد يكون عليه فيروس كورونا. كما أن بعض الأطعمة، مثل الحلوى ورقائق البطاطا، يتم أكلها من الكيس مباشرة بعد فتحه. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يطمئن الجميع بتصنيفه احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات أو الفاكهة وأغلفة المنتجات الغذائية على إنها "ضئيلة جدًا". فحتى الآن لا توجد حالات معروفة عن الإصابة بالعدوى بهذه الطريقة.

وينصح "برايس" بتوخي الحرص دائمًا، فالأفضل غسل اليدين بعد نزع الأغلفة مباشرة، ومن الممكن أيضًا تنظيف الغلاف قبل فتحه. ويضيف أنه لايجب إزالة قشر الخضراوات أو الفاكهة، فيكفي غسلها جيدًا قبل الأكل
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