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سيارات

شاهد أقبح تصميم سيارة في العالم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن تطور السيارات له تأثيرًا كبير في حياتنا فعالم السيارات مليء بالكثير من المعلومات التي قد تكون غير دقيقة أو لا أساس لها من الصحة.

وربما لم يحدث أي اختراع أو اكتشاف أو أي تقدم تقني آخر له تأثيرفي المجتمع أكبر وأسرع من اختراع السيارة، ووعلى الرغم من أن شكل السيارة لا يعكس أدائها في الشارع إلا أنه سيلفت الأنظار أثناء القيادة.


وتعرف السيارة أوروا بانها صحابة اسوأ تصميم  بين السيارات فهي تعتبر اول سيارة مخصصة لأختبارات انظمة السلامة في العالم 

كما عرفت تلك السيارة  انها مصممه من قبل كاهن كاثوليكي أمريكي يدعة الفريد جوليانو حيث عرف بحبه لتصميم السيارات 

وعلى الرغم من أن السيارة تتميز  بدقة التصميم والانتباه للتفاصيل في صنعة السيارة ألا أن حظه كان سئ وظهرت السيارة بأسوا تصميم على الأطلاق 

كما تضمنت السيارة بالعديد من مميزات  الأمان الجديدة وقتخا مثل حزام الأمان وأعمدة مانعة للأنقلاب بالإضافة إلي امكانية تدوير المقاعد ؛ ولكن، للأسف، علقت السيارة في الأذهان فقط لأنها من الأقبح في العالم.

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