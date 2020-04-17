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رياضة

رئيس نادي الاتحاد السكندري يطالب بقرار حاسم بشأن الدوري الممتاز

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
طالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بموقف حاسم بخصوص موقف الموسم الحالي سواء باستكمال الدوري الممتاز من عدمه وأيضًا موقف الإعارات.

وأكد مصيلحي في تصريحات لبرنامج (الملعب مع شلتوت) بقناة (الحدث اليوم) مع الإعلامي عصام شلتوت أنه يتمنى عقد جلسة بين رؤوساء الأندية بحضور وزير الرياضة أشرف صبحي ومسؤولي اللجنة الخماسية لحسم هذه الملفات بعدما توقف الدوري نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الدوري البلجيكي لم يعلن كلوب بروج بطلًا للدوري بعد اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتم الاكتفاء بإلغاء البطولة.
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