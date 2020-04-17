AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ممرضة بني سويف: زملائي بملوي عاملوني كما كنت أعامل المرضى والعامل النفسي مهم لهزيمة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
ضرب جنود الجيش الأبيض أروع الأمثلة  بمختلف مواقعهم في التعامل في الحرب ضد  فيرس كرونا  في كل محافظات مصر وفي بني سويف   لم تخشى بنت المحافظة  التي تعمل ممرضة في قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر ببني سويف، قبل أن تعلن تطوعها للعمل 14 يوما كاملة داخل قسم العزل بالمستشفى، أن تكون ضمن أعداد المصابين بفيروس كورونا، فأستعدت جيدا لذلك سواء بترك أسرتها وإقامتها الكاملة داخل المستشفى وتنازلها عن عملها الخاص في أحد المستشفيات الخاصة.

وتروي افراج فتحي بكري، ممرضة بمستشفى صدر بني سويف، وإحدى المتعافيات بفيروس كورونا، عقب عملها في قسم العزل" قصتها " لصدي البلد "وقالت  كنت أعمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وعقب ظهور أزمة فيروس كورونا، شعرت بالمسؤولية، وتطوعت بكامل وقتي بقسم العزل، خوفا من إصابتي بالعدوى ونقلها لأسرتي حين عودتي، كذلك شعوري بالمسؤولية، وقررت العمل لمدة 14 يوما كاملة، وبعدها إنضم إلي 4 أخرون، وشكلنا فريقا للعزل، تحت إشراف مدير المستشفى ومشرفة التمريض".

وتابعت : تنازلت عن عملي في مستشفى خاص إضافي، خوفا من أن اكون مصدا للعدوى للمرضى هناك، وبالفعل تم رفع اسمى من جدول المستشفى، وبدأنا في استقبال الحالات داخل مستشفى صدر بني سويف والتعامل معها، وعقب إنتهاء مدتي في اليوم الرابع عشر، بدأت اعراض الإصابة تظهر علي، وقتها كنت أشعر بالفخر والمسؤولية لما أقوم به وزملائي من مساعدة المرضى والوطن، وقمت بإجراء التحاليل وكانت النتيجة إيجابية.

وقالت: استقبلت خبر إصابتي بقوة وثبات ولم اهتز، وأحمد الله على اختيار الله لي أن اكون من ضمن هؤلاء الذين أختارهم الله لذلك الموقف، وبالفعل تم تحويلي لحجر مستشفى ملوي التخصصي، وهناك وجدت ما قدمته " زي ما عملت لاقيت".

وأكدت " الممرضة المتعافية  " أن العامل النفسي مهم للغاية في التعامل مع فيروس كورونا، ولذلك أطالب كل المواطنين بعدم الخوف ولكن  يجب الحظر وعدم  النزول من المنزل إلا في حالات الضرورة فقط ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. 48 ساعة مرعبة في حياة ممرضة المنوفية ..تفاصيل

إصابة ممرضة في الأردن بـ كورونا.. وحجر صحي على المرضى

مرتديا كمامة.. محافظ المنوفية يتفقد قسم العزل بالحميات

طبيب الصدر المعافى من كورونا: 3 أقراص من دواء هيدروكين لعلاج الملاريا قضت على المرض

مستشفى العزل بأسيوط.. فرق طبية تواجه كورونا على مدار 24 ساعة.. واستقبال أكثر من 500 مريض مشتبه في إصابته بالفيروس

خروج 22 مصابا من مستشفى العزل بالعجمي بعد تعافيهم من فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة د. عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة.. والجنازة غدًا

لماذا منعت السعودية الصغار دون 15 عاما من دخول المتاجر؟

الخطوط السعودية تتوقع استمرار تعطل الطيران لنهاية العام

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار برفقته

إصابة أبناء إعلامية شهيرة بفيروس كورونا

7 نجوم من الأهلى والزمالك فى برنامج رامز جلال الجديد .. تعرف عليهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. أسباب تجعلك تتناول التوت يوميا

بملابس الحمام.. شاهد صورا محرجة للأشخاص أثناء استلام الطرود في الحظر

حظر التجول يساعد زوجين في اكتشاف كنز روماني أسفل منزلهما.. صور