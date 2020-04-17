ممرضة بني سويف: زملائي بملوي عاملوني كما كنت أعامل المرضى والعامل النفسي مهم لهزيمة كورونا

ضرب جنود الجيش الأبيض أروع الأمثلة بمختلف مواقعهم في التعامل في الحرب ضد فيرس كرونا في كل محافظات مصر وفي بني سويف لم تخشى بنت المحافظة التي تعمل ممرضة في قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر ببني سويف، قبل أن تعلن تطوعها للعمل 14 يوما كاملة داخل قسم العزل بالمستشفى، أن تكون ضمن أعداد المصابين بفيروس كورونا، فأستعدت جيدا لذلك سواء بترك أسرتها وإقامتها الكاملة داخل المستشفى وتنازلها عن عملها الخاص في أحد المستشفيات الخاصة.





وتروي افراج فتحي بكري، ممرضة بمستشفى صدر بني سويف، وإحدى المتعافيات بفيروس كورونا، عقب عملها في قسم العزل" قصتها " لصدي البلد "وقالت كنت أعمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وعقب ظهور أزمة فيروس كورونا، شعرت بالمسؤولية، وتطوعت بكامل وقتي بقسم العزل، خوفا من إصابتي بالعدوى ونقلها لأسرتي حين عودتي، كذلك شعوري بالمسؤولية، وقررت العمل لمدة 14 يوما كاملة، وبعدها إنضم إلي 4 أخرون، وشكلنا فريقا للعزل، تحت إشراف مدير المستشفى ومشرفة التمريض".





وتابعت : تنازلت عن عملي في مستشفى خاص إضافي، خوفا من أن اكون مصدا للعدوى للمرضى هناك، وبالفعل تم رفع اسمى من جدول المستشفى، وبدأنا في استقبال الحالات داخل مستشفى صدر بني سويف والتعامل معها، وعقب إنتهاء مدتي في اليوم الرابع عشر، بدأت اعراض الإصابة تظهر علي، وقتها كنت أشعر بالفخر والمسؤولية لما أقوم به وزملائي من مساعدة المرضى والوطن، وقمت بإجراء التحاليل وكانت النتيجة إيجابية.





وقالت: استقبلت خبر إصابتي بقوة وثبات ولم اهتز، وأحمد الله على اختيار الله لي أن اكون من ضمن هؤلاء الذين أختارهم الله لذلك الموقف، وبالفعل تم تحويلي لحجر مستشفى ملوي التخصصي، وهناك وجدت ما قدمته " زي ما عملت لاقيت".





وأكدت " الممرضة المتعافية " أن العامل النفسي مهم للغاية في التعامل مع فيروس كورونا، ولذلك أطالب كل المواطنين بعدم الخوف ولكن يجب الحظر وعدم النزول من المنزل إلا في حالات الضرورة فقط ".