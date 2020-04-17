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مرأة

قبل رمضان ..طريقة عمل عجينة السمبوسة وتخزينها في الفريزر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
بعد القلي يمكن حفظ السمبوسة في كيس مغلق بإحكام بالفريزر لمدة شهر، وتسخن بوضعها في الفرن.
المقادير
العجين
1/2 1 كوب دقيق
1/4 كوب زيت
1/2 كوب ماء
ملح
زيت للقلي
للحشو
1/2 كيلو من اللحم المفروم (ضان أو بقري)
1 بصل متوسط مفروم
1 ملعقة كبيرة زيت 
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1/2 ملعقة صغيرة بهارات مطحونة
1 بيض مسلوق
1/4 كوب بقدونس مفروم
الطريقة
للسمبوسة 
- يخلط الدقيق والملح ويشكل على هيئة هرم، مع عمل فجوة بالوسط.
- يضاف الزيت والماء تدريجيًا إلى الفجوة ويعجن بأطراف الأصابع بخفة حتى يتكون عجين متماسك لين. 
- يُوضع الدقيق والملح في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة ، ثم يُضاف الزيت والماء مع الإستمرار في العجن لمدة 10 دقائق حتى تتداخل المكونات.
- يٌقسم العجين إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم.
- تُفرد كُرات العجين على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق، بحيث نحصل على دوائر صغيرة بسمك 1/2 سنتيمتر.
للحشو
- يُوضع اللحم على نار متوسطة مع التقليب حتى يتغير لونه، ويتم التخلص من أي دهون تنتج عن الطهي.
- يُضاف البصل والزيت مع التقليب، ويُتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات لمدة خمس دقائق أوحتى يُصبح لونه ذهبيًا. 
- يقطع البيض المسلوق لقطع صغيرة ثم يخلط مع اللحم والبقدونس.
- يُرفع الخليط جانبا،ً ويُترك ليبرُد قليلًا.
- تُضاف ملعقة كبيرة من الحشو في طرف الدائرة.
- يُبلل حافة العجين بطرف الإصبع بقليل من الماء، وتغلق على شكل نصف دائرة ويضغط عليها بطرف الشوكة.
- تقلى في الزيت الساخن ( مع مراعاة عدم وضع كمية كبيرة في آن واحد)، وتحمر من الجهتين لمدة ثلاث دقائق، ثم ترفع على منشفة ورقية لإمتصاص الزيت الزائد.
- تقدم السمبوسة مع الصلصة المفضلة في طبق التقديم.
• البهارات (جوز الطيب، كزبرة، كمون، قرنفل، قرفة، حبهان، فلفل أحمر) مطحون.
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