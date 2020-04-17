قبل رمضان ..طريقة عمل عجينة السمبوسة وتخزينها في الفريزر

بعد القلي يمكن حفظ السمبوسة في كيس مغلق بإحكام بالفريزر لمدة شهر، وتسخن بوضعها في الفرن.

المقادير

العجين

1/2 1 كوب دقيق

1/4 كوب زيت

1/2 كوب ماء

ملح

زيت للقلي

للحشو

1/2 كيلو من اللحم المفروم (ضان أو بقري)

1 بصل متوسط مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مطحونة

1 بيض مسلوق

1/4 كوب بقدونس مفروم

الطريقة

للسمبوسة

- يخلط الدقيق والملح ويشكل على هيئة هرم، مع عمل فجوة بالوسط.

- يضاف الزيت والماء تدريجيًا إلى الفجوة ويعجن بأطراف الأصابع بخفة حتى يتكون عجين متماسك لين.

- يُوضع الدقيق والملح في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة ، ثم يُضاف الزيت والماء مع الإستمرار في العجن لمدة 10 دقائق حتى تتداخل المكونات.

- يٌقسم العجين إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم.

- تُفرد كُرات العجين على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق، بحيث نحصل على دوائر صغيرة بسمك 1/2 سنتيمتر.

للحشو

- يُوضع اللحم على نار متوسطة مع التقليب حتى يتغير لونه، ويتم التخلص من أي دهون تنتج عن الطهي.

- يُضاف البصل والزيت مع التقليب، ويُتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات لمدة خمس دقائق أوحتى يُصبح لونه ذهبيًا.

- يقطع البيض المسلوق لقطع صغيرة ثم يخلط مع اللحم والبقدونس.

- يُرفع الخليط جانبا،ً ويُترك ليبرُد قليلًا.

- تُضاف ملعقة كبيرة من الحشو في طرف الدائرة.

- يُبلل حافة العجين بطرف الإصبع بقليل من الماء، وتغلق على شكل نصف دائرة ويضغط عليها بطرف الشوكة.

- تقلى في الزيت الساخن ( مع مراعاة عدم وضع كمية كبيرة في آن واحد)، وتحمر من الجهتين لمدة ثلاث دقائق، ثم ترفع على منشفة ورقية لإمتصاص الزيت الزائد.

- تقدم السمبوسة مع الصلصة المفضلة في طبق التقديم.