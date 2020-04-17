مدرب وادي دجلة يكشف حقيقة انتقال نجم الفريق للزمالك.. فيديو

تحدث بابا فاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن مهمته مع النادي بالفترة الحالية، في ظل توقف بطولة الدوري بسبب انتشار وباء كورونا.

وتولى بابا فاسيليو مهمة القيادة الفنية لفريق وادي دجلة، عقب رحيل تاكيس جونياس بسبب سوء النتائج في الدوري، قبل تعليق النشاط الرياضي باسبوع واحد.





وقال فاسيليو في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت" مع الاعلامي احمد شوبير في برنامج اون تايم سبورت،: "بدأت في التعرف على قدرات لاعبي دجلة خلال لقاء طنطا قبل التوقف، وأتابع اللاعبين من خلال البرنامج الموضوع لهم عبر الفيديو كونفرانس.





وأكمل: "لدي فكرة كبيرة عن الدوري المصري، والطبيعي أنني جمعت المعلومات، وانطباعي الأول كان إيجابيًا، وأنه دوري قوي جدًا، ولاعبيه لديهم مهارات فنية عالية".









وأردف: "لم يحدث أي نقاش معي بشأن خفض راتبي، ورفض الرد على الرد على سؤال اذا عرض عليه تخفيض راتبه ماذا سيفعل.





وقال: "لم أتحدث مع مدرب دجلة السابق تاكيس جونياس بعد رحيله، هو صديق لي وأدى عملًا رائع مع النادي، ربما نحتاج لبعض التعاون بيننا وتبادل الآراء، ولكن الجهاز المعاون شرح لي كل صغيرة وكبيرة عن الفريق".





وتابع: "اللاعبون المصريون الذين لعبوا في اليونان كانوا جيدين جدًا، والجميع يعلم أن اللاعب المصري موهوب بالفطرة".



