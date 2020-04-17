AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب وادي دجلة يكشف حقيقة انتقال نجم الفريق للزمالك.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو ابوبكر
تحدث بابا فاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن مهمته مع النادي بالفترة الحالية، في ظل توقف بطولة الدوري بسبب انتشار وباء كورونا.
 
وتولى بابا فاسيليو مهمة القيادة الفنية لفريق وادي دجلة، عقب رحيل تاكيس جونياس بسبب سوء النتائج في الدوري، قبل تعليق النشاط الرياضي باسبوع واحد. 

وقال فاسيليو في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت" مع الاعلامي احمد شوبير في برنامج اون تايم سبورت،: "بدأت في التعرف على قدرات لاعبي دجلة خلال لقاء طنطا قبل التوقف، وأتابع اللاعبين من خلال البرنامج الموضوع لهم عبر الفيديو كونفرانس. 

وأكمل: "لدي فكرة كبيرة عن الدوري المصري، والطبيعي أنني جمعت المعلومات، وانطباعي الأول كان إيجابيًا، وأنه دوري قوي جدًا، ولاعبيه لديهم مهارات فنية عالية".


وأردف: "لم يحدث أي نقاش معي بشأن خفض راتبي، ورفض الرد على الرد على سؤال اذا عرض عليه تخفيض راتبه ماذا سيفعل. 

وقال: "لم أتحدث مع مدرب دجلة السابق تاكيس جونياس بعد رحيله، هو صديق لي وأدى عملًا رائع مع النادي، ربما نحتاج لبعض التعاون بيننا وتبادل الآراء، ولكن الجهاز المعاون شرح لي كل صغيرة وكبيرة عن الفريق".

وتابع: "اللاعبون المصريون الذين لعبوا في اليونان كانوا جيدين جدًا، والجميع يعلم أن اللاعب المصري موهوب بالفطرة".

وعن رحيل محمد عبد العاطي إلى الزمالك؟، أشار: "لم يسألني عن رأيي، ولكن أنا سعيد بذلك لأنه لاعب عظيم ومتميز. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. وادى دجلة يعلن رحيل مدربه تاكيس جونيس

مهارات فنية ونتائج سلبية.. ماذا قدم تاكيس جونياس مع وادي دجلة قبل إقالته

علي ماهر يدخل دائرة المرشحين لقيادة وادي دجلة

نادي مصر يتقدم على وادي دجلة بهدف ألفيش في الشوط الأول بـ كأس مصر

وادي دجلة يواجه أسوان وديًا استعداد لعودة الدوري الممتاز

بابا فاسيليو يكشف كواليس تدريب وادي دجلة.. فيديو

ترشيحاتنا

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة

رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

7 نجوم من الأهلى والزمالك فى برنامج رامز جلال الجديد .. تعرف عليهم

بدون ماكياج.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

أحمد دومة وخالد داود يجريان تحليل فيروس كورونا فى السجن.. فيديو

شاهد.. فيلم Contagion تنبأ بخطر فيروس كورونا القادم من الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها

بدون مكياج.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسبب أصدقائه.. شاهد لحظة سقوط رجل من طائرة مقاتلة