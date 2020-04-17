AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عود البطل.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد مع عمر كمال

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الراقصة جوهرة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت جوهرة وهي ترقص مع عمر كمال من داخل أحد الاستوديوهات الفنية وعلقت على الفيديو قائلة "لايمكنني الانتظار.. الأغنية جديدة مع الروح الحلوة".

يذكر أن المطرب عمر كمال، تفى شائعة ارتباطه بالراقصة جوهرة، قائلا: "لم أتقدم لخطبة الراقصة جوهرة".

وقال عمر كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "عمل فني يجمعني بجوهرة، وانتشرت صور تجمعني معها في أحد الكافيهات وتم استخدامها بشكل خاطئ".

وأضاف عمر كمال: "لا يوجد جواز أو خطوبة، ولما ربنا يكرمني ببنت الحلال هعلن ده".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أنباء عن ارتباطها بمطرب أغنية عود البطل .. شاهد أجرأ إطلالات الراقصة جوهرة

ارتباط الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال.. مدير أعمالها يوضح

جوهرة تكشف عن حقيقة ارتباطها بـ عمر كمال

عمر كمال يحضر مفاجأة جديدة بمناسبة عيد الأم.. تفاصيل

فيديوجراف| جوهرة تعلن ارتباطها بمطرب أغنية عود البطل

بعد شائعة ارتباطه بالراقصة جوهرة .. رد غامض من عمر كمال

ترشيحاتنا

تشييع جثمان ثاني ضحية لـ كورونا في كفر الدوار

رسائل وتسجيلات جنسية .. فضيحة الإخواني الهارب عبد الله الشريف .. فيديو

قبل شم النسيم .. طوابير سيارات أمام مداخل السخنة .. والمحافظ ليس لنا علاقة بغلق الطريق .. فيديو

لماذا منعت السعودية الصغار دون 15 عاما من دخول المتاجر؟

إسرائيل: 12758 إصابة و142 وفاة بفيروس كورونا

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

بعد إغلاق المعابد.. شاهد .. عجوز هندي بلياقة جبارة يساعد مرضى كورونا

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها