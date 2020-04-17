غيرت خطوطها لتمر أمام المستشفيات والصيدليات والبقالات.. حملة لتكريم عمال شركات الحافلات بــ نيويورك

نظمت ولاية نيويورك حملة Sound the Horn لتكريم عمال النقل وسائقي الحافلات في الولاية على الجهد الكبير الذي يقومون به لنقل الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية للمراكز الطبية والمستشفيات في الولاية، بعد أن غيرت كثير من الشركات خطوطها لتمر أمام هذه الأماكن.





وانطلقت الحملة أمس الخميس، عقب بيان لديوان عام الولاية جاء فيه أن وكالات النقل في جميع أنحاء البلاد قامت بعمل رائع لتقديم الخدمات الأساسية لإبقاء المجتمعات متصلة خلال فترة الحظر الجزئي القائم.





وبدأت حملة "Sound the Horn" تمام الساعة الثاثلة بالتوقيت المحلي في منطقة مدينة نيويورك واكتسبت زخمًا في جميع أنحاء شمال نيويورك وحول بقية البلاد، حيث انطلق صوت منسق ومتزامن-مرتين- من القطارات والحافلات وأبواق القوارب لتكريم جميع عمال النقل .





وقال البيان إن عمال النقل يقدمون خدمة حاسمة للعاملين في الرعاية الصحية، وعمال الإنقاذ والإسعاف، وعمال رعاية الأطفال ، وموظفي متاجر البقالة وغيرهم ممن يؤدون عملًا أساسيًا خلال وباء Covid-19.





كما تم إطلاق هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #HeroesMovingHeroes لتكريم عمال النقل الذين يتواجدون على الخطوط الأمامية في مواجهة أزمة الصحة العامة التي سببها فيروس كورونا.



