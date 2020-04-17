AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات رش وتعقيم في شرم الشيخ وطور سيناء لمكافحة فيروس كورونا..صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
شنت محافظة جنوب سيناء حملات رش وتعقيم الشوارع والاماكن الحيوية  والمباني الحكومية والشوارع  وقاعة المؤتمرات الكبري ومكتب الصحة بشرم الشيخ  لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وتقوم القوات المسلحة باعمال تطهير مستشفي شرم الشيخ وقاعة المؤتمرات وبعض المنشآت بمدينة شرم الشيخ 

وقد قامت  القوات المسلحة باعمال الرش والتطهير ضمن الموجة الثانية للرش والتطهير كاجراءات وقائية واحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد حيث تم رش وتطهيرعدة مباني ومنشآت  منها مستشفي شرم الشيخ الدولي ومكتب الصحة وقاعة المؤتمرات مع استمرار رش وتطهير باقي المنشآت بالمدينة .

وقد وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  باستمرار  حملات الرش  والتعقيم في جميع المدن والقري  والوديان كإجراء  احترازي للوقاية من فيروس كورونا .

اقرأ أيضا: 



حملات رش وتعقيم في شرم الشيخ وطور سيناء لمكافحة فيروس كورونا..صور
حملات رش وتعقيم في شرم الشيخ وطور سيناء لمكافحة فيروس كورونا..صور
حملات رش وتعقيم في شرم الشيخ وطور سيناء لمكافحة فيروس كورونا..صور
حملات رش وتعقيم في شرم الشيخ وطور سيناء لمكافحة فيروس كورونا..صور
حملات رش وتعقيم في شرم الشيخ وطور سيناء لمكافحة فيروس كورونا..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالبحر الأحمر

شكرا مصر.. شرم الشيخ ملجأ الإيطاليين بعد انتشار كورونا في بلادهم.. شاهد

استمرار حملات التعقيم والتطهير بأحياء العريش

الفرق الكشفية والمتطوعين يطهرون مراكز الشباب والملاعب بجنوب سيناء

استمرار أعمال تطهير ورش المنشآت والمباني بأبو زنيمة في جنوب سيناء

تطهير وتعقيم ٩٥٨ منشأة.. حملات لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بالبحيرة

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار برفقته

نقلوا المرض لـ3 آلاف مصري.. قصة 3 أشخاص أدخلوا كورونا إلى مصر

شاهد .. أهداف كينو صفقة الأهلي المنتظرة

محافظة الجيزة تفرض العزل المنزلي على العاملين بشركة الغزل والنسيج بمدينة كرداسة

رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

إسرائيل: 12758 إصابة و142 وفاة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها

بدون مكياج.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسبب أصدقائه.. شاهد لحظة سقوط رجل من طائرة مقاتلة