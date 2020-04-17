حملات رش وتعقيم في شرم الشيخ وطور سيناء لمكافحة فيروس كورونا..صور

شنت محافظة جنوب سيناء حملات رش وتعقيم الشوارع والاماكن الحيوية والمباني الحكومية والشوارع وقاعة المؤتمرات الكبري ومكتب الصحة بشرم الشيخ لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وتقوم القوات المسلحة باعمال تطهير مستشفي شرم الشيخ وقاعة المؤتمرات وبعض المنشآت بمدينة شرم الشيخ





وقد قامت القوات المسلحة باعمال الرش والتطهير ضمن الموجة الثانية للرش والتطهير كاجراءات وقائية واحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد حيث تم رش وتطهيرعدة مباني ومنشآت منها مستشفي شرم الشيخ الدولي ومكتب الصحة وقاعة المؤتمرات مع استمرار رش وتطهير باقي المنشآت بالمدينة .





وقد وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باستمرار حملات الرش والتعقيم في جميع المدن والقري والوديان كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا .





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