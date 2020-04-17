نادية الجندي عن كورونا : الناس نسيت ربنا وبعدت عنه.. فيديو

قالت الفنانة نادية الجندى، إن جميع دول العالم تعانى من فيروس كورونا موضحة : كورونا ده درس من ربنا".
وأضافت نادية الجندي ، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع
على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف
عامر، أن : " الناس نسيت ربنا وبعدت عنه .. كرونا ده قرصة أذن
ولازم نرجع لأصول الدين".
وأشارت إلى أن هذه المرحلة ستمر على خير ورمضان يأتى بالخير
و سيذهب فيروس كورونا".
وقالت : " الناس لازم تحب بعض فى العالم ويكون فى
سلام".
وأضافت نادية الجندي، أنها سعيد بعملها فى مسلسل سكر زيادة خلال رمضان 2020،
مع الفنانة سميحة أيوب ونبيلة عبيد، هالة فاخر و نجوم كبار و المخرج وائل احسان.