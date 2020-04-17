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توك شو

نادية الجندي عن كورونا : الناس نسيت ربنا وبعدت عنه.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:17 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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البهي عمرو

قالت الفنانة نادية الجندى، إن جميع دول العالم تعانى من فيروس كورونا موضحة : كورونا ده درس من ربنا".

وأضافت نادية الجندي ، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي  شريف عامر، أن  : "  الناس نسيت ربنا وبعدت عنه .. كرونا ده قرصة أذن ولازم نرجع لأصول الدين".

وأشارت  إلى أن هذه المرحلة ستمر على خير ورمضان يأتى بالخير و سيذهب فيروس كورونا".

وقالت : " الناس لازم تحب بعض فى العالم ويكون فى سلام".

وأضافت نادية الجندي، أنها سعيد بعملها فى مسلسل سكر زيادة خلال رمضان 2020، مع الفنانة سميحة أيوب ونبيلة عبيد، هالة فاخر و نجوم كبار و المخرج وائل احسان.

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