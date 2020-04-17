الصحة: تطلق تطبيق صحة مصر للاستفسارات والإرشادات حول فيروس كورونا.. وخدمة الرد الآلي عبر واتساب .. مبادرة مع تويتر لتوفير معلومات صحية موثوقة

الصحة تطلق تطبيق "صحة مصر" للاستفسارات والإرشادات حول فيروس كورونا

وزارة الصحة تطلق خدمة الرد الآلي عبر "واتساب" للاستفسارات حول فيروس كورونا

مبادرة توعوية بالتعاون مع " تويتر" لتوفير معلومات صحية موثوقة لفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لإطلاق مبادرة توعوية لتوفير معلومات صحية موثوقة حول فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال تفعيل هاشتاج #اسئلة_كوفيد19 .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه من خلال تلك المبادرة سوف يتمكن المواطنين من نشر تغريدة على موقع "تويتر" للاستفسار عن أي معلومة خاصة بالفيروس من خلال نشرها مع الهاشتاج #اسئلة_كوفيد19 ، وسوف تقوم الوزارة بالرد على الأسئلة يوم الثلاثاء من كل أسبوع في عبر حسابها على موقع "تويتر".

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان أنشأت حسابًا لها على " تويتر" في شهر يناير الماضي ، وذلك بهدف انشاء منصات تواصل جديدة مع المواطنين حول أحدث الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأشار"مجاهد" إلى أن قوانين موقع "تويتر" تتضمن إلزام الأشخاص بإزالة التغريدات التي تتنافى مع توصيات السلطات والحكومات المسئولة عن الصحة، وذلك لتقليل احتمالية تأثير شخص ما على الناس في أي شأن أواتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بالفيروس والتي قد تكون غير مقبولة ومخالفة للارشادات الموصى بها، مضيفًا أن الموقع أيضًا يلزم الأشخاص بإزالة أي تغريدات لا تستند إلى الحقائق العلمية حول انتقال الفيروس خلال فترة الحضانة، أو إلى إرشادات السلطات الصحية بصفة عامة وغيرها من التغريدات التي تخرق سياسات المنصة.

ومن جانبه أعرب جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخره بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المصرية لدعمها في إتاحة مصادر موثوقة للمواطنين حول فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن " تويتر" اتخذ عددًا من الإجراءات لذلك، حيث تم تفعيل بحث مخصص على الموقع لتوجيه الأشخاص في مصر لحساب وزارة الصحة والسكان المصرية الرسمي @Mohpegy، كما تم إنشاء صفحة خاصة بالعربية لآخر أخبار ومستجدات فيروس كورونا من المصادر الأكثر صلة على تويتر.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق خدمة الرد الآلي عبر تطبيق "واتساب" للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات حول أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا من وزارة الصحة والسكان المصرية على مدار اليوم.

وأشار مجاهد إلى أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض جمهورية مصر العربية.





ولفت مجاهد إلى أنه بمجرد أن يتم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول أول الدخول إلى ذلك الرابط https://wa.me/201553105105 ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق "الواتساب"، يمكن البدء في الخدمة، وسوف تظهر بعدها قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يختار من بينها ويستقبل من خلالها الإرشادات اللازمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، بالإضافة إلى روابط من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للحصول على المزيد من المعلومات.

وأضاف أن الخدمة تشمل معلومات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه، أحدث إحصائيات الإصابات في الدولة، ونصائح حول البقاء في المنزل، نصائح التنقل، وإجابات حول الأسئلة الشائعة.

وقال إن تلك الخدمة تم بناؤها من خلال منصة اتصالات "إنفوبيب Infobip" العالمية مع تطبيق "واتساب"، حيث تسمح بالمحادثات الثنائية فيتم إرسال رسائل إلى أي شخص قام بتفعيل تلك الخدمة، بالإضافة إلى توجيهه إلى مصادر على الإنترنت، للحصول على المزيد من المعلومات.

ومن جانبهم أعرب مسئولون من شركة "واتساب" عن سعادتهم بتوفير وسائل اتصال لوزارة الصحة والسكان المصرية لمساعدتها على الإجابة عن أسئلة المواطنين حول الفيروس بنصائح طبية في الحال وبشكل دوري، حيث يعتمد عليها المواطن للمحافظة على سلامته، موضحين أن عدد من وزارات الصحة حول العالم يستخدمون خطوط الاستفسارات عن فيروس كورونا عبر "واتساب"، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، حكومة سنغافورة، إدارة الصحة بجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، مؤكدين إطلاق المزيد من الخدمات خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض و كيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.

وأشار إلى رابط التطبيق https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.com.eserve.sehatmisr

والذي يمكن أن يقوم أي شخص بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.

وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكافة الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.

ولفت إلى أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول.

وتابع أن التطبيق يشمل أيضًا مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى، بالإضافة إلى نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.

ولفت إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "الواتساب" حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على "واتساب"، كما يعرض البرنامج كافة الأرقام والروابط التي تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.

وأضاف أن التطبيق يشمل أيضًا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث تحتوي على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين للتذكير بإرشادات الوقاية والحماية من العدوى، ويتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.