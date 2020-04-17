أخبار التوك شو...أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن تحليل فيروس كورونا للمساجين.. الحكومة تستعرض خطة شم النسيم

نشر موقع صدى البلد أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة ، وسوف نتسعرضها في التقرير التالي: ...





بوابات تعقيم.. أحمد موسى عن تطهير السجون: لو حد بعت رسالة لـ مسجون يتم تعقيمها





قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تعقيما وتطهيرا مستمرا للسجون والأقسام في وزارة الداخلية وذلك للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو حد بعت رسالة لمسجون يتم تعقيمها على الفور".





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أمامكم فرصة ذهبية.. طلب عاجل من أحمد موسى للمحافظين









قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحافظين ورؤساء الأحياء لديهم فرصة ذهبية في وقت حظر حركة المواطنين لرفع القمامة وتنظيف الشوارع في ظل عدم تواجد المواطنين في الشوارع.





وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لدينا فرصة ذهبية لتنظيم شوارع الجمهورية في تفرة حظر حركة المواطنين".





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أحمد موسى يحيي أجهزة الدولة للاستجابة السريعة لمطالب أهالي صفط تراب









وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى أجهزة الدولة على الاستجابة السريعة إلى مطالب أهالي قرية صفط تراب بالغربية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزير البترول ارسل سياراتي انابيب بوتاجاز إلى قرية صفط تراب.









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أحمد موسى: دومة وخالد داوود بصحة جيدة في السجن ويخضعان لتحليل كورونا





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قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية تجري تحليل فيروس كورونا للسجناء مثل أحمد دومة وخالد داوود داخل السجن وكلاهما يحصلان على حقوقهما كاملة وهذه هي حقوق الإنسان.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يا جمال يا عيد أحمد دومة سليم وبصحة جيدة ويتم إجراء تحليل فيروس كورونا له".









نادية الجندي: سعيدة بردود أفعال المواطنين على سكر زيادة













قالت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، إنها سعيدة بردود أفعال المواطنين بعد الإعلان لأول مرة عن مسلسل سكر زيادة.





وأضافت نادية الجندي ، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنها تلقت تعليقات كثيرة بعد عرض البرومو الذي يجمعها بالنجم أحمد السقا.





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زوجة الشهيد أحمد منسي: متشوقين لمشاهدة مسلسل الاختيار بفارغ الصبر









نعت منار سليم زوجة الشهيد البطل العقيد أحمد منسي، الشهيد محمد الحوفى، ودعت لأهله بالصبر والسلوان، مشددة على أن الشهداء يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من غل وكره جماعة الإخوان الإرهابية.













وقالت زوجة الشهيد البطل العقيد أحمد منسي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة أون إي، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "الشهداء هم من يخلصون الشعب من الإخوان.. طول ما الشهداء موجودين فى مصر الإخوان ملهمش أكل عيش فى مصر".













الحكومة: استمرار الحظر الجزئي في شهر رمضان للحد من انتشار كورونا









قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع استمرار الحظر الجزئي في شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن سوف تحدد اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا عدد ساعات الحظر في شهر رمضان.





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