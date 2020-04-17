AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدون حظر.. بشرى لسائقي التاكسى والميكروباص يوم شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
Advertisements
صدي البلد
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إن بعض المواطنين بدأوا فى التخلي عن إجراءات الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وظهر ذلك واضحا في الشوارع التى شهدت تكدسا كبيرا وزحاما لم يظهر منذ أن أعلنت وزارة الصحة المصرية انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن بعض المحافظات وضعت نقاط تفتيش على الطرق المؤدية للمحافظة لمنع أتوبيسات الرحلات للانتقال إلى المدن الساحلية وهي إجراءات احترازية.

وأضاف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر الذي يذاع على قناة cbc، أنه لم يتم منع السيارات الخاصة من الانتقال إلى المدن، ولكن سيتم غلق أي مكان يمكن أن يكون فيه تجمعات في أي محافظة ساحلية أو غير ساحلية، مشيرا إلى أن الميكروباصات والسيارات الخاصة والتاكسي لا يشملهم قرارات حظر التجول التي اتخدتها الحكومة، وإنما القرار يشمل وسائل النقل العام فقط والمتمثلة في المترو وأتوبيسات النقل العام.

وأوضح أن إجراءت الحظر الجزئي قد تمتد إلى شهر رمضان لاستكمال النجاح الذي تحققه الحكومة حتى الآن خلال شهر رمضان، وسيتم تحديد الوقت من خلال لجنة الأزمات التي ستنعقد الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمثل "هدية" لمجيئه في هذا التوقيت، لأن الناس عادة ما تتواجد في الشارع بأعداد قليلة في نهار رمضان، ومن المتوقع أن يستمر الحظر الجزئي في الليل، لذلك من المتوقع أن تكون الحركة قليلة في الشوارع، طوال الشهر الفضيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يكشف عن غرامة المخالفين لتطبيق حظر التجول.. فيديو

الوزراء: توقف حركة النقل العام داخل وخارج المدن والمحافظات اعتبارا من السابعة مساء غد

الوزراء: مازال لدي الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل لها.. فيديو

تعرف على موقف سيارات أوبر وكريم من الحظر.. فيديو

هل يطبق الحظر على محطات البنزين والسيارات الناقلة للأغذية والخضروات.. الحكومة ترد

بدء تفعيل الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة كورونا.. حتى 23 أبريل.. استمرار إغلاق المطاعم والمقاهي والأندية والمدارس والجامعات .. يطالب المصريين بالالتزام لتحجيم الفيروس

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع وزير الرياضة

قطط وكلاب تثير فزع سكان عمارة شهيرة بالدقهلية .. تعرف على السبب

وفاة د. عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة.. والجنازة غدًا

بملابس غريبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

دموعه تتساقط .. أول ظهور لـ عبودكا بعدما فقد عينه

قبل شم النسيم .. طوابير سيارات أمام مداخل السخنة .. والمحافظ ليس لنا علاقة بغلق الطريق .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

بعد إغلاق المعابد.. شاهد .. عجوز هندي بلياقة جبارة يساعد مرضى كورونا

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها