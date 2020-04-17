بدون حظر.. بشرى لسائقي التاكسى والميكروباص يوم شم النسيم

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إن بعض المواطنين بدأوا فى التخلي عن إجراءات الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وظهر ذلك واضحا في الشوارع التى شهدت تكدسا كبيرا وزحاما لم يظهر منذ أن أعلنت وزارة الصحة المصرية انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن بعض المحافظات وضعت نقاط تفتيش على الطرق المؤدية للمحافظة لمنع أتوبيسات الرحلات للانتقال إلى المدن الساحلية وهي إجراءات احترازية.





وأضاف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر الذي يذاع على قناة cbc، أنه لم يتم منع السيارات الخاصة من الانتقال إلى المدن، ولكن سيتم غلق أي مكان يمكن أن يكون فيه تجمعات في أي محافظة ساحلية أو غير ساحلية، مشيرا إلى أن الميكروباصات والسيارات الخاصة والتاكسي لا يشملهم قرارات حظر التجول التي اتخدتها الحكومة، وإنما القرار يشمل وسائل النقل العام فقط والمتمثلة في المترو وأتوبيسات النقل العام.





وأوضح أن إجراءت الحظر الجزئي قد تمتد إلى شهر رمضان لاستكمال النجاح الذي تحققه الحكومة حتى الآن خلال شهر رمضان، وسيتم تحديد الوقت من خلال لجنة الأزمات التي ستنعقد الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمثل "هدية" لمجيئه في هذا التوقيت، لأن الناس عادة ما تتواجد في الشارع بأعداد قليلة في نهار رمضان، ومن المتوقع أن يستمر الحظر الجزئي في الليل، لذلك من المتوقع أن تكون الحركة قليلة في الشوارع، طوال الشهر الفضيل.