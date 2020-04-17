في ذكرى رحيل مؤلف مائة عام من العزلة.. تعرف على مسيرة حياة غابرييل غارثيا ماركيث

شكل الكاتب والروائي غابرييل غارثيا ماركيث، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، جزءًا مما بات يُعرف بظاهرة البوم الأمريكي اللاتيني، ويشتمل الإنتاج الأدبي لماركيث على العديد من القصص والروايات والتجميعات، إلى جانب كتابات أخرى، وتتناول الغالبية العظمى منه مواضيع مثل البحر وتأثير ثقافة الكاريبي والعزلة.





واعُتبرت رواية مئة عام من العزلة واحدة من أهم الأعمال في تاريخ اللغة الإسبانية، وذلك من خلال المؤتمر الدولي الرابع للغة الإسبانية الذي عقد في قرطاجنة في مارس عام 2007، بالإضافة إلى كونها أهم أعمال ماركيث، كانت أيضا أكثر الأعمال تأثيرًا على أمريكا اللاتينية.





واشتهر أيضًا بالأعمال الأخرى مثل ليس للكولونيل من يكاتبه، وخريف البطريرك والحب في زمن الكوليرا، وأيضًا هو مؤلف للكثير من القصص القصيرة، إضافة إلى كتابته خمسة أعمال صحفية.





ولد غابرييل غارثيا ماركيث في أراكاتاكا، ماجدالينا في كولومبيا في التاسعة من صباح يوم الأحد السادس من مارس 1927، وقرر غابرييل ابتداء مسيرته التعليمية بإرساله إلى مدرسة داخلية في بارانكويلا، واشتهر هناك كونه صبيًا خجولًا كان يكتب قصائدً ساخرة وكان يرسم رسومًا هزلية.





ولقب بـ«العجوز» بين زملائه لكونه كان شخصًا جادًا وقليل الاهتمام بالأنشطة الرياضية، واجتاز المراحل الأولى من الدراسة الثانوية في المدرسة اليسوعية سان خوسيه، التي تعرف حاليًا بمعهد سان خوسيه، منذ عام 1940، حيث نشر قصائده الأولى في المجلة المدرسية الشباب.





وأكمل غارثيا دراسته في بوغاتا بفضل المنحة التي حصل عليها من الحكومة، واستقر من جديد في المدرسة الثانوية في بلدية ثيباكيرا، على بعد ساعة من العاصمة، حيث اختتم دراسته الثانوية، وبعد تخرجه عام 1947، انتقل غارثيا ماركيث إلى بوغاتا لدراسة القانون بجامعة كولومبيا الوطنية، حيث تلقى نوعًا خاصًا من القراءة.





وقرأ ماركيث رواية المسخ لفرانتس كافكا في الترجمة المزيفة لخورخي لويس بورخيس والتي ألهمته كثيرًا، وكان متيمًا بفكرة الكتابة، ولكنها لم تكن بغرض تناول الأدب التقليدي، بينما على نمط مماثل لقصص جدته، حيث تداخل الأحداث غير النمطية وغير العادية كما لو كانا مجرد جانب من جوانب الحياة اليومية.





وبدأت حلمه يكبر في أن يكون كاتبًا، وبعدها بقليل نشر قصته الأولى الإذعان الثالث أول قصة لماركيث، ونشرت في صحيفة الإسبكتادور في 13 سبتمبر عام 1947، والقصة بها تأثيرًا من فرانتس كافكا.





على الرغم من شغفه للكتابة، إلا أن غارثيا ماركيث استمر في مسيرته في دراسة القانون عام 1948 إرضاءً لوالده، وأغلقت الجامعة أبوابها إلى أجل غير مسمى بعد أعمال الشغب الدامية التي اندلعت في 9 أبريل بسبب اغتيال الزعيم الشعبي خورخي إلييثير جايتان، الذي كافح من أجل العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام المالي والأراضي في بلاده، على يد الأوليغارشية وإحراق مسكنه.





وانتقل غارثيا ماركيث إلى جامعة قرطاجنة، وبدأ في العمل كمراسل لصحيفة اليونيفرسال، وفي عام 1950، ترك مجال المحاماة ليتفرغ للصحافة، وعاد من جديد إلى بارانكويلا ليصبح كاتب عمود ومراسل لصحيفة إل هيرالدو، وبالرغم من أن غارثيا ماركيث لم ينهٍ دراساته العليا، إلا أن بعض الجامعات مثل جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك قد منحته الدكتوراه الفخرية في الآداب.





وبدأت شهرة غارثيا ماركيث العالمية عند نشره لروايته "مئة عام من العزلة" في يونيو عام 1967 ففي أسبوعٍ واحدٍ بِيعت ثمانية آلاف نسخة، ومن هنا بدأ نجاحه على نطاق أكبر فقد كان يتم بيع طبعة جديدة من الرواية كل أسبوعٍ حتى بلغ نصف مليون نسخة خلال ثلاث سنوات، وترجمت إلى أكثر من عشرين لغة وحازت أربع جوائز دولية.





وصل ماركيث لقمة النجاح وعرفه الجمهور عندما كان بعمر الأربعين، وكان جليًا تغير حياته بعد المراسلات بينه وبين محبيه والجوائز والمقابلات التي أجريت معه، وفي عام 1969 حصل على جائزة كيانشانو عن رواية مئة عام من العزلة التي اعُتبرت «أفضل كتاب أجنبي» في فرنسا.





وفي عام 1970 نشرت الرواية باللغة الإنجليزية واخُتيرت واحدة من أفضل اثني عشر كتابًا في الولايات المتحدة ذاك العام، بعدها بسنتين حصل على جائزة رومولو جايجوس وجائزة نيوستاد الدولية للأدب، وعام 1971 قام ماريو بارغاس يوسا بنشر كتاب عن حياة وأعمال ماركيث.





وعاد غارثيا ماركيث للكتابة للتأكيد على هذا النجاح، وقرر أن يكتب عن ديكتاتور، وانتقل مع أسرته إلى مدينة برشلونة بإسبانيا، حيث أمضى حياته تحت حكم فرانثيسكو فرانكو في سنواته الأخيرة.





وأدت شعبية كتاباته أيضًا إلى تكوينه صداقات عدة مع الزعماء الأقوياء، ومنها الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، تلك الصداقة التي تم تحليلها في غابو وفيدل، وفي مقابلة أجرتها كلوديا درييفوس معه عام 1982 أقر ماركيث أن صداقته مع كاسترو تنصب بالأساس في مجال الأدب.





وانتقد البعض غارثيا ماركيث لهذه الصداقة بينهما، فيما أشار الكاتب الكوبي رینالدو آرناس في مذكراته قبل هبوط الليل عام 1992 أن غارثيا ماركيث كان مع كاسترو في خطاب موجه عام 1980 انتقد فيه الأخير اللاجئين الذين تم اغتيالهم مؤخرًا في سفارة بيرو بأنهم «رعاع».

إضافة إلى شهرته الواسعة التي اكتسبها من مؤلفاته، فإن وجهة نظره تجاه الإمبريالية الأمريكية أدت إلى اعتباره شخصًا مخربًا، ولسنوات

عدة تم رفض منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة من قبل سلطات الهجرة، على أنه بعد ذلك وعقب انتخاب بيل كلينتون رئيسًا تم رفع الحظر المفروض عليه، وأكد كلينتون أن مئة عام من العزلة «هي روايته المفضلة».





وعام 1981 حاز ماركيث على وسام جوقة الشرف الفرنسية، وعاد بعدها إلى كولومبيا في زيارة لكاسترو، ليجده في ورطة أكبر، فقد اتهمته حكومة القائد الليبرالي خوليو ثيسار طورباي أيالا بتمويل حركة 19 أبريل، وطلب اللجوء إلى المكسيك هروبًا من كولومبيا وحتى الآن مازال يحتفظ بمنزله.

وخلال الفترة ما بين 1986 و1988 عاش غارثيا ماركيث وعمل في مدينة مكسيكو ولا هافانا وقرطاجنة، بعد ذلك وفي عام 1987 أقيم احتفالٌ في أوروبا وأمريكا بمناسبة الذكرى العشرين لصدور الطبعة الأولى من مئة عام من العزلة، ولم تقتصر مساهمات غارثيا ماركيث على الكتب ولكن أيضًا أنهى كتابة عمله المسرحي الأول "خطبة لاذعة ضد رجل جالس" عام 1988.





وفي عام 1988، صدر فيلم رجل عجوز جدًا بجناحين عظيمين عن قصته التي تحمل نفس الاسم من إخراج فيرناندو بيرري، وعام 1995، قام معهد كارو وكويربو بنشر مجلدين من مرجع نقدي عن غابرييل غارثيا ماركيث، وفي عام 1996، نشر غارثيا ماركيث خبر اختطاف، حيث جمع بين توجهه في الإدلاء بشهادته في الصحافة مع أسلوبه الروائي الخاص، وتمثل هذه القصة موجة هائلة من العنف وعمليات الاختطاف التي لاتزال تواجه كولومبيا.





وفي عام 1999، قام الأمريكي جون لي أندرسون بنشر كتاب يكشف فيه عن حياة غارثيا ماركيث، والذي أتيحت له الفرصة للعيش لشهور عدة مع الكاتب وزوجته في منزلهما في بوغوتا، وفي 3 أبريل 2014 أُدخل ماركيث مستشفى المعهد الوطني للعلوم الطبية والتغذية في ميكسيكو سيتي، وذكرت تقارير طبية أنه يعالج من مرض ذات الرئة، وتوفي في 17 أبريل، وأعلن رئيس كولومبيا الحداد عليه.