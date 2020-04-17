لماذا منعت السعودية الصغار دون 15 عاما من دخول المتاجر؟

تستحدث المملكة العربية السعودية يوما بعد يوم إجراءات إحترازية مشددة بهدف تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة مواطنيها والوافدين، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، عن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر في المملكة.





يأتي القرار ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة هذه الفئة، في ظل تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).





وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن إجمالي الحالات في المملكة 6380 حالة، بينها 5307 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.





وذكر المتحدث أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عامًا، معظمهم يعانون أمراضًا مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة.



