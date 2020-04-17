يستحقون محاكمة عسكرية..أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب لصوص المستلزمات الطبية

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لهيئة الرقابة الإدارية بعد ضبط أمين مخزن اختلس مستلزمات طبيبة قيمتها 250 الف جنيه في محافظة دمياط، مشيدا بمجهودتهم المبذولة والتصدي للفساد بكل قوة.





قال "أحمد موسى" خلال برنامج "على مسئؤليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه عندما يكون هناك شخص مؤتمن على مستلزمات طبية في هذا التوقيت بالتحديد في ظل الدولة تكافح فيروس كورونا ويختلس مستلزمات المخصصة للأطقم الطبية لبيعها في السوق السوداء يكون شخص غير مسئول.





وطالب "أحمد موسى" بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه القضية أن يحاكموا محاكمة عسكرية، مرددا :"أقسم بالله لو في أيدى القرار لاحكامهم في محكمة عسكرية وليست محكمة مدنية علشان يصدر عليم حكم خلال أسبوع ويدخلوا السجن لان هولاء يتاجرون بصحة المصريين ".





وكانت قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة محافظة دمياط متلبسا بنقل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم ‏الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك عقب قيامه باختلاسها من عهدته لبيعها لحسابه الخاص بالسوق السوداء وبالاشتراك مع آخرين.





وتمكنت الهيئة من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها من الباطن موظف بمستشفى الصدر بالمحافظة، لمضبوطات والسيارة المستخدمة.





وتجدر الإشارة إلى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 26 مارس الماضي بالقبض على كل من أمين المخزن، وآخر مراقب صحي بذات المديرية لقيامها بعرض رشوة مالية على أحد أعضاء لجنة جرد عهدة أمين المخزن من المستلزمات الطبية المختلسة مقابل تسليمه المستندات التي تدل على الجريمة، وقد أمرت النيابة بحبسهما.