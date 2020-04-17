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اقتصاد

الإمارات توفر مزيدا من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:00 ص
خيارات التمويل للشركات
خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة
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وكالات
عممت حكومة أبوظبي الاستفادة من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بمنح الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص التمويل لهذه الشركات في الإمارة.

وتوفر هذه الشراكة الجديدة بين دائرة المالية وكل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول المزيد من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبموجب هذه الشراكة، ستضمن الحكومة ما يصل إلى 80% من قيمة برنامج الضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، مما يعزز مرونة الشركات للتكيف مع تقلبات السوق.

وتتيح هذه الخطوة للشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا أوسع لخيارات قروض تمويل رأس المال العامل لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن منح قروض لأجل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بما يحفز ويدعم المزيد من الاستثمار في أبوظبي، ويتاح هذا البرنامج لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والعاملة والتي يقع مقرها الرئيسي في الإمارة.

تأتي الشراكة الجديدة ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي في شهر مارس الماضي وتتضمن 16 مبادرة لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصرا حيويا في اقتصاد أبوظبي إذ تبلغ نسبتها 98% من إجمالي الشركات في الإمارة و تساهم بـ 29% من الناتج المحلي الإجمالي و44% من الاقتصاد غير النفطي في الإمارة.

ويساهم تزويد هذا القطاع المهم بمزيد من خيارات التمويل خلال هذه الفترة في توفير عوائد اقتصادية قيمة على المدى البعيد، ويضمن مسيرة مستدامة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في أبوظبي.
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