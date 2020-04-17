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محافظات

بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
اعلن الدكتور عصام القاضي عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة، ووكيل لجنة الصحة، عن دخول مستشفى كفر الدوار لمنظومة الحجر الصحي وتشغيلها أمس الخميس واستقبلت عددا من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لتلقي العلاج اللازم.
 
وأشار " وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب"، إلى أن المستشفي استقبلت في أول يوم من تشغيلها مساء الخميس 19 حالة مصابة بفيروس كورونا من محافظات القليوبية ودمياط والمنوفية والبحيرة تم نقلهم فى أكثر من ٥ سيارات إسعاف للمستشفى 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة  والسكان قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى ، بدخول مستشفى الشاملة بكفر الدوار، لمنظومة مستشفيات الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا .

وياتى ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير مستشفيات عزل للمصابين وتم تجهيز المستشفى بكافة الأدوات والمعدات الطبية اللازمة وتدريب طاقم الأطباء والتمريض.

بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات
بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات
بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات
بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات
بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات
بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات
بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات
بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات
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