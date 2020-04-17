31 ألف عملية تفتيش على السلع بإمارة أبوظبي خلال 15 يوما

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي 31 ألفا و223 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي شملت المراكز التجارية والمطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي ومنافذ البيع المختلفة ومحلات بيع الخضروات والفواكه والأسماك وصالونات التجميل تم خلالها تحرير 30 مخالفة وانذار 375 منشأة اقتصادية ومصادرة 815 قطعة مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.





جاء ذلك في تقرير أصدرته الدائرة حول نتائج زيارات التفتيش والرقابة خلال الفترة من 30 مارس الماضي إلى 15 أبريل الجاري في إطار جهودها الرامية إلى مراقبة الأسعار والتأكد من التزام المنشآت بالتعاميم والقرارات الصادرة عنها.





وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إن الدائرة قامت بتشديد الرقابة وتنفيذ حملات التفتيش خلال الفترة الأخيرة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة إضافة إلى مساعيها لضمان تقيد أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بأسعار السلع والمنتجات المحددة والحد من ممارسات الغش التجاري بما يسهم في حماية حقوق المستهلك.





وأوضح التقرير أن زيارات التفتيش والرقابة شملت مناطق أبوظبي والعين والظفرة حيث تم تنفيذ 418 زيارة إلى المراكز التجارية و1590 زيارة إلى منافذ البيع المختلفة و2517 زيارة تفتيش إلى الصيدليات إضافة إلى 13 ألفا و605 زيارات إلى المطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي و8337 زيارة إلى محلات بيع الخضار و الفواكة و الأسماك فضلا عن 4658 زيارة إلى مراكز رياضية وصالونات نسائية إلى جانب 1067 زيارة للتحقق من سلامة المستلزمات الصحية.





ونوه تقرير الدائرة إلى أنه تم خلال هذه الزيارات أيضا توزيع 8088 منشورا لتوعية وتثقيف المستهلكين وأصحاب والعاملين في المنشآت الاقتصادية العاملة في أبوظبي بما فيها التعاميم التي تم إصدارها مؤخرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ، حرص الدائرة على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الحملات وزيارات التفتيش بشكل يومي على جميع المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي للتحقق من التزامها بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات وعدم رفعها دون مبرر، وضمان عدم استغلال أصحاب هذه المنشآت لفترة الحجر الصحي الحالية من أجل زيادة الأسعار وإثقال كاهل المستهلكين.





وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 موظفا بالدائرة تم تسجيلهم كمتطوعين مع فرق التفتيش والرقابة بالدائرة وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من منافذ البيع والمحلات التجارية على مستوى امارة أبوظبي وذلك لتعزيز جهود الرقابة على الأسعار المحددة أو المعلنة والتأكد من جميع البيانات الخاصة بالأسعار دون فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك.





ودعا راشد البلوشي المؤسسات والمنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعاميم الصادرة عن الدائرة خاصة الوقائية والاحترازية منها وعدم رفع الأسعار دون مبرر أو احتكار السلع ما يعد مخالفة صريحة لافتا إلى أنه في حال رصد أية مخالفة بهذا الشأن سيتم تحرير المخالفة وفقا لجدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.