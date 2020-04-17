أوكرانيا تبدأ تبادل سجناء مع انفصاليين تدعمهم روسيا

بدأت قوات الحكومة الأوكرانية وانفصاليون تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا عملية لتبادل السجناء. وقال مكتب الرئيس الأوكراني أمس الخميس إن هذه أول عملية لتبادل السجناء في العام الحالي وسيعود بموجبها 19 مواطنا إلى البلاد. ولم يحدد كم عدد السجناء الذين ستعيدهم أوكرانيا.





وأسفر الصراع الذي اندلع في 2014 عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص ووضع مساحة كبيرة من أراضي أوكرانيا تحت سيطرة الانفصاليين وأجج أسوأ خلاف بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة. وهذا ثالث تبادل للسجناء خلال رئاسة فولوديمير زيلينسكي، الذي انتخب العام الماضي بأغلبية ساحقة لأسباب منها وعوده بحل الأزمة التي كانت قد وصلت لطريق مسدود، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط".



