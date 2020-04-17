AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوكرانيا تبدأ تبادل سجناء مع انفصاليين تدعمهم روسيا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
بدأت قوات الحكومة الأوكرانية وانفصاليون تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا عملية لتبادل السجناء. وقال مكتب الرئيس الأوكراني أمس الخميس إن هذه أول عملية لتبادل السجناء في العام الحالي وسيعود بموجبها 19 مواطنا إلى البلاد. ولم يحدد كم عدد السجناء الذين ستعيدهم أوكرانيا.

وأسفر الصراع الذي اندلع في 2014 عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص ووضع مساحة كبيرة من أراضي أوكرانيا تحت سيطرة الانفصاليين وأجج أسوأ خلاف بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة. وهذا ثالث تبادل للسجناء خلال رئاسة فولوديمير زيلينسكي، الذي انتخب العام الماضي بأغلبية ساحقة لأسباب منها وعوده بحل الأزمة التي كانت قد وصلت لطريق مسدود، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط".

واتفق زيلينسكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبرعلى تبادل السجناء وجرى تسليم العشرات قبل نهاية العام. وقال مكتبه إن المفاوضات مستمرة بشأن الإفراج عن أوكرانيين محتجزين في روسيا نفسها وفي شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا لأراضيها في 2014.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر غامض.. الرئيس الأوكراني يقيل مدير مكتبه بشكل مفاجئ

ترشيحاتنا

لماذا منعت السعودية الصغار دون 15 عاما من دخول المتاجر؟

منهم ياسمين صبري وحسن شاكوش.. تعرف على القائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال ببرنامجه الجديد

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة

رسائل وتسجيلات جنسية .. فضيحة الإخواني الهارب عبد الله الشريف .. فيديو

المقرحي: أحمد دومة مبسوط في السجن وبيضحك أثناء عمليات الكشف

الخطوط السعودية تتوقع استمرار تعطل الطيران لنهاية العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

بعد إغلاق المعابد.. شاهد .. عجوز هندي بلياقة جبارة يساعد مرضى كورونا

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها