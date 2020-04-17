فودة يصدر ثلاثة قرارات هامة بإغلاق الشواطئ ومنع سروح المراكب وإيقاف تراخيص البناء

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم ثلاث قرارات هامة اليوم بارقام ٧٣- ٧٤- ٧٥ من بينها قرارين لإغلاق الشواطئ والكافتيريات والحدائق العامة لمنع التجمعات خلال عطلة اعياد الربيع وشم النسيم كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا وحرصا علي صحة المواطنين .





كما اصدر فودة قرار بمنع سروح مراكب النزهة والسفاري والرحلات البحرية حتي ٣٠ ابريل الجاري .





وأصدر أيضا قرار بمنع تراخيص المباني في احياء المنشية بطور سيناء والعصلة بدهب وابو صويرةبراس سدر وحي الهضبة بشرم الشيخ نتيجة الكثافة

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