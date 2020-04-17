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محافظات

فودة يصدر ثلاثة قرارات هامة بإغلاق الشواطئ ومنع سروح المراكب وإيقاف تراخيص البناء

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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.ايمن محمد
أصدر  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم ثلاث قرارات هامة  اليوم  بارقام ٧٣- ٧٤- ٧٥ من بينها قرارين  لإغلاق الشواطئ  والكافتيريات والحدائق  العامة  لمنع التجمعات  خلال عطلة  اعياد الربيع وشم النسيم  كإجراء احترازي  لمنع تفشي فيروس  كورونا  وحرصا علي صحة المواطنين .

كما اصدر فودة قرار بمنع  سروح مراكب النزهة  والسفاري والرحلات البحرية حتي ٣٠ ابريل الجاري .

 وأصدر أيضا قرار  بمنع  تراخيص المباني في احياء المنشية بطور سيناء  والعصلة بدهب وابو صويرةبراس سدر وحي الهضبة بشرم الشيخ نتيجة  الكثافة 
 اقرا ايضا :
  
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فودة يصدر ثلاثة قرارات هامة بإغلاق الشواطئ ومنع سروح المراكب وإيقاف تراخيص البناء
فودة يصدر ثلاثة قرارات هامة بإغلاق الشواطئ ومنع سروح المراكب وإيقاف تراخيص البناء
فودة يصدر ثلاثة قرارات هامة بإغلاق الشواطئ ومنع سروح المراكب وإيقاف تراخيص البناء
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