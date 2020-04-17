المسكيك.. عدد وفيات كورونا يصل 486 والإصابات تقفز إلى 6297

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 486 والإصابات إلى 6297.





وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.



