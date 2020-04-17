AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المسكيك.. عدد وفيات كورونا يصل 486 والإصابات تقفز إلى 6297

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 486 والإصابات إلى 6297.

وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا "إتش1 إن1" التي ظهرت في مارس 2009 في المكسيك، داعية إلى رفع الحجر المنزلي "ببطء"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

227 وفاة و18563 إصابة بسبب فيروس كورونا في أمريكا

المكسيك تسجل 251 إصابة بـ فيروس كورونا

المكسيك تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل لمدة شهر بسبب كورونا

تزايد وتيرة الإصابات اليومية.. المكسيك تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لمواجهة كورونا..المكسيك تنشئ نفقا معقما قابلا للنفخ..فيديو

المكسيك: 178 إصابة جديدة بكورونا وعدد الوفيات يصل إلى 60

ترشيحاتنا

محافظة الجيزة تفرض العزل المنزلي على العاملين بشركة الغزل والنسيج بمدينة كرداسة

بسبب أصدقائه.. شاهد لحظة سقوط رجل من طائرة مقاتلة

محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر تدريب الزمالك لهذا السبب .. فيديو

اهم الاخبار: موعد ظهور لقاح لـ كورونا.. قرارات حكومية جديدة .. رامز جلال فى الحجر الصحي

الوزراء: مسموح للسيارات الخاصة التنقل يوم شم النسيم للثامنة مساء

بفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسرقة حقيبة.. لص عديم الرحمة يطيح بعجوز ثمانينية أرضا.. لقطات صادمة

بعد إغلاق المعابد.. شاهد .. عجوز هندي بلياقة جبارة يساعد مرضى كورونا

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها