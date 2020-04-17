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رياضة

مدرب برشلونة يكشف مفاجأة بشأن قرب عمله في الدوري المصري قبل قيادة الفريق الإسباني

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:06 ص
فريق برشلونه
فريق برشلونه
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ياسمين تيسير
كشف كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني عن مفاجأة بشان قرب توليه قيادة فريق في الدوري المصري قبل أيام من تولي قيادة الفريق الاسباني .

وأكد ستيين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا " الاسبانبة أنه قبل ايام من قيادة الفريق الاسباني كان يستعد للسفر من أجل تولي قيادة فريق في الدوري المصري .

وأضاف أنه فرو علمه برغبه مسؤولي برشلونه في التعاقد معه لتولي قيادة الفريق حسم قراراه بتولي قيادة الفريق الاسباني مشددا انه كان مستعد لقيادة الفريق بلا اي مقابل مادي .

اما بشان برشلونه فأكد أن الفريق كان يسير بشكل جيد ويحقق انتصارات جيده على الرغم من كثرة الغيابات  قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

وبشان امكانية تعاقد الفريق مع نيمار نجم الفريق السابق فأكد أنه نجم كبير وسيضيف الكثير للفريق مشددا ان مفاوضات مسؤولي النادي لضمه ستكون الفيصل في ضم اللاعب من عدمه .
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