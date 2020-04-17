مدرب برشلونة يكشف مفاجأة بشأن قرب عمله في الدوري المصري قبل قيادة الفريق الإسباني





وأكد ستيين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا " الاسبانبة أنه قبل ايام من قيادة الفريق الاسباني كان يستعد للسفر من أجل تولي قيادة فريق في الدوري المصري .





وأضاف أنه فرو علمه برغبه مسؤولي برشلونه في التعاقد معه لتولي قيادة الفريق حسم قراراه بتولي قيادة الفريق الاسباني مشددا انه كان مستعد لقيادة الفريق بلا اي مقابل مادي .





اما بشان برشلونه فأكد أن الفريق كان يسير بشكل جيد ويحقق انتصارات جيده على الرغم من كثرة الغيابات قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .





وبشان امكانية تعاقد الفريق مع نيمار نجم الفريق السابق فأكد أنه نجم كبير وسيضيف الكثير للفريق مشددا ان مفاوضات مسؤولي النادي لضمه ستكون الفيصل في ضم اللاعب من عدمه .

كشف كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني عن مفاجأة بشان قرب توليه قيادة فريق في الدوري المصري قبل أيام من تولي قيادة الفريق الاسباني .