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أخبار البلد

سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:34 ص
السفير خلال تسليم
السفير خلال تسليم الشحنة بمطار القاهرة
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محمد وديع
تسلمت مصر مساء أمس الخميس، الشحنة الأولى من المساعدات الطبية القادمة من الصين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في لافتة تدل على حرص بكين على علاقاتها الطيبة مع القاهرة وتضامنا مع الشعب المصري في مواجهة الوباء العالمي.

ونشر لياو ليشيانج،السفير الصيني بالقاهرة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، العديد من الصور لوصول الشحنة حيث كان يرافقه مساعد وزيرة الصحة د. محمد شوقي، معبرا عن سعادته البالغة بتسليم الشحنة الأولى، والتي ستليها شحنات أخرى.

كلنا في الهم شرق
واستخدم سفير الصين بالقاهرة بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي كان قد كتبه عن دمشق " نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شرق"

وقال السفير الصيني:" وصلت 4 أطنان من المساعدات الطبية الصينية إلى مصر، مؤكدا: "أثق بأن هذه المساعدات تخدم مكافحة الوباء في مصر".
سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور
سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور
سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور
سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور
سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور
سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور
سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور
سفير الصين يستعين ببيت شعر لــ شوقي للتعبير عن تضامن بكين مع مصر ضد كورونا.. صور
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