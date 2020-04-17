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أحمد موسى: الصين ترد الجميل لمصر بـ 4 أطنان مستلزمات طبية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:16 ص
مستلزمات طبية هدية
مستلزمات طبية هدية من الصين لمصر
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كـريـم الـخـطـيـب
علق الإعلامي أحمد موسى، على وصول طائرة تحمل مستلزمات طبية هدية من الشعب الصيني للشعب المصري لمواجهة فيروس كورونا.

وقال  موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصين أرسلت إلى مصر مستلزمات طبية بـ 4 أطنان هدية للشعب المصري لمواجهة كورونا كنوع من رد الجميل عندما قدمت مصر المساعدات المعنية لمكافحة فيروس المستجد منذ فترة.

وأضاف أن مصر كانت أوائل الدول التي أرسلت الي الصين مستلزمات طبية في وقت الصين كانت في أزمة وبحاجة الي مساندة من الدول، مؤكدا أن وزرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد ذهبت الي الصين لمؤازرتهم ومشاركتهم في بداية الأزمة.

من جانبه أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، أننا نثق في قدرة مصر والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة فيروس أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المساعدات ستتوالى وهي رد الجميل للشعب المصري، كما قدمت القاهرة الي بكين من قبل من مساعدات ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح لياو ليتشيانج أن هناك تعاون و تضامن ومساندة بين مصر والصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن الصين مستعدة على تقديم ما لديها من الخبرات والمعلومات والنتائج البحثية للجانب المصري الصديق.

وأشار السفير الصيني بالقاهرة، إلى أن مصر والصين قدموا فيديو كونفرنس بين الأطباء والخبراء الصينيين والمصريين بشأن تبادل الخبرات بين الجانبين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتبادل الوثائق الفنية المستحدثة بشأن كل ما هو جديد والانتهاء من الوباء في أقرب وقت ممكن، فضلا عن تشغيل مصنع الكممات الطبية بين مصر والصين لتعزيز التعاون بتشغيل 5 خطوط انتاج بقدرة إنتاجية 100 الف كمامة يوميا.
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