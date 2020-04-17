بعد رفض دفنها.. أهالي قرية شبرا البهو يعتذرون للطبيبة سونيا عبد العظيم.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبعض اللافتات لأهالي بقرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، يقدمون من خلالها رسائل اعتذار لزوج الطبيبة سونيا عبد العظيم التي توفيت إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ورفض الأهالي دفن جثمانها في مسقط رأسها بقرية شبرا البهو خوفا من تعرضهم للإصابة.





وجاء في اللافتات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي القرية كالتالي :” يتقدم أهالى قرية شبرا البهو بخالص التعازى للأستاذ الدكتور محمد الهنداوى في وفاة حرمه الدكتورة سونيا عبد العظيم، ونعتذر عما بدر من قلة غير واعية”.

وحملت لافتة أخرى رسالة لزوج الطبيبة المتوفاة كالتالي :”رسالة عرفان من أهالى قرية شبرا البهو يؤدون صلاة الغائب على زوجة الدكتور محمد الهنداوى”.

يذكر أن أهالي قرية شبرا البهو كانوا قد اعترضوا على دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم التي توفيت آثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتدخل الأمن ويحل الأزمة ويتم دفن جثمان الطبيبة في مسقط رأسها، كما ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على 22 من أهالى قرية شبرا البهو بعد تجمهرهم واعتراضهم على دفن جثمان الطبيبة .