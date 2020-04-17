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اقتصاد

السعودية وروسيا.. محاولات جيدة للسيطرة على سوق النفط

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:01 ص
سوق النفط
سوق النفط
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وكالات
أجرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مكالمة هاتفية اليوم وقالا في بيان مشترك إنهما مستعدان لأخذ إجراءات مع أعضاء أوبك+ الآخرين بشأن سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف الوزيران خلال البيان المشترك لهما، أن كلا من روسيا والسعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، للسيطرة على سوق النفط وإيقاف نزيف الأسعار والخسائر الأخيرة.

واتفقت أوبك ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار المجموعة الشهيرة باسم أوبك+، على تقليص إنتاجهم النفطي 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو المقبلين.
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