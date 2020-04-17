هجوم ناري من عمر هاشم على يوسف زيدان: كان عليه أن يعود إلى علماء الدين قبل الإفتاء بدون علم

شن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء،هجوما حادا على يوسف زيدان بعد فتوى زيدان بالإفطار بسبب فيروس كورونا، معقبًا: أي كلام يخالف إجماع المسلمين والأزهر والإفتاء أمر لا يصح أن يكون مقبولًا.





وقال "عمر هاشم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار" : كان عليه أن يعود إلى علماء الدين قبل الافتاء في الدين بدون علم ,خاصة أن مصر موجود الأزهر الشريف الذي جمع أبناء المسلمين في كل الأرض.