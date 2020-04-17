نادية الجندي: مسلسل "سكر زيادة"عمل انقلاب على السوشيال ميديا.. وهيعلق مع الناس

قالت الفنانة نادية الجندي: إن تشوق الجمهور لمشاهدة مسلسلها "سكر زيادة" الذي سيعرض في رمضان وضع الجميع تحت ضغط مضاعف مؤكدة أن العمل سينال إعجابهم.





وأبدت “الجندي” خلال حديثها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر" سعادتها بردود أفعال الناس بعد الإعلان لأول مرة عن مسلسل "سكر زيادة".





وأضافت: "مشهد الأكشن في البرومو بيني وبين أحمد السقا عمل انقلاب على السوشيال ميديا خاصة أنه نُفذ باحترافية كبيرة" ، لافتة إلى أن الجمهور لم يصدق أن تلتقي مع السقا في مشاهد أكشن ولذلك تفاجئوا كثيرًا.





وأوضحت أن إخراج البرومو كان مبهرًا ما أحدث حالة غير طبيعية على السوشيال ميديا وتلقت بعدها عدة اتصالات تشيد بالمسلسل قبل عرضه في رمضان.





وتابعت: "جالي إشارات أن العمل هيعلق مع الناس والحاسة السادسة بتاعتي بتأكد ده".