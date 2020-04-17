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ديني

كيف تقضي رمضان في ظل الظروف الراهنة.. حديث وزير الأوقاف على الفضائية المصرية ظهر اليوم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:33 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم درسه الأسبوعي من خلال برنامج حديث الساعة على القناة الأولى والفضائية المصرية وعدد من القنوات العامة والخاصة. الساعة الثانية عشر ظهرا وخصص عنوان الحلقة، " كيف تقضي رمضان في ظل الظروف الراهنة؟" . 


من ناحية أخرى اعتمد وزير الأوقاف  تعيين 111 إمامًا وخطيبًا جديدًا من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م (الإعلان التكميلي الخامس -المرحلة الثالثة).

وقالت الوزارة فى بيان لها عبر موقعها الرسمي، إنه يتوجب على المعينين الحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ومعهم أصول المستندات بما في ذلك أصل شهادة التأهيل للناجحين من ذوي الاحتياجات الخاصة  اعتبارًا من يوم الأحد 19 إبريل الجارى ولمدة شهر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن من لم يستوف جميع أوراق تسلمه العمل في موعد أقصاه الاثنين 18 مايو المقبل سيعد غير راغب في التعيين، ويسقط حقه في المطالبة به لاحقًا .



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