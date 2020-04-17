تزامنا مع توافد الآلاف إليها لشم النسيم .. هاشتاج # السخنة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السخنة بعد توافد آلاف المواطنين على طريق السخنة لشم النسيم وقيام عدد من الاكمنه بمنعهم من الدخول بسبب قرار رئيس الوزراء.





وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : حالة ميئوس منها والله العظيم .. ليل ونهار كلام فى الإعلام وعلى لسان الرئيس نفسه ورئيس الوزراء والمسئولين ..عن خطورة التجمعات والبقاء فى البيت لمكافحة كورونا، والرهان على الوعى، والأخوة كانوا فى طريقهم للعين السخنة والساحل علشان يشموا النسيم هناك .

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