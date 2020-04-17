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أخبار البلد

تزامنا مع توافد الآلاف إليها لشم النسيم .. هاشتاج # السخنة يتصدر تويتر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:06 ص
العين السخنه
العين السخنه
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السخنة بعد توافد آلاف المواطنين على طريق السخنة لشم النسيم وقيام عدد من الاكمنه بمنعهم من الدخول بسبب قرار رئيس الوزراء.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :حالة ميئوس منها والله العظيم ..ليل ونهار كلام فى الإعلام وعلى لسان الرئيس نفسه ورئيس الوزراء والمسئولين ..عن خطورة التجمعات والبقاء فى البيت لمكافحة كورونا، والرهان على الوعى، والأخوة كانوا فى طريقهم للعين السخنة والساحل علشان يشموا النسيم هناك .
‏‎وطالب  آخرون الذاهبين إلى العين السخنة باتباع تعليمات الحكومة والبقاء في المنزل، وسخروا قائلين:الشعب حب يستنصح قال نطلع السخنه النهارده قبل ما يقفلوا الطريق..الحكومة طلعت أنصح قالوا ها نقفل من بكره بس عملوا كمين عند البوابات و قفلوا النهارده..الشعب لا عارف يرجع عشان الحظر بدأ و لا عارف يكمل للسخنة.
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