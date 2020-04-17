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سيارات

كيف تقوم بغسيل الجنوط الألومنيوم ؟

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يغفل الجميع من مالكي السيارات عن تنظيف وغسل الجنوط الألمونيوم  بشكل دوري وعدم العناية بها حيث بها آثار سلبية عديدة  ومنها صعوبة تنظيفها في مراكز غسيل السيارات  حيث أن الجنوط الألومنيوم أحد أهم العناصر التي تبرز جمالية السيارة، فعند غسلها بالطريقة الصحيحة، يكون بريقها كما الشمس.


 كما ان الجنوط  تتعرض إلى كثير من الأتربة والاتساخات التي تفسد جمالها وتعرضها للضرر. وفيما يلي نبرز أهم النصائح التي  يجب اتباعها حال تنظيف الجنوط الألومنيوم:

1-عند  غسل الجنوط في مراكز غسل السيارات  يجب استخدام أجهزة الغسل ذات الفوهات المستديرة.
2-استخدام فرشاة ناعمة و تجنب أي من أنواع الفراشي الغليظة 
3- احذر استخدام المواد والسوائل الكيميائية التي يتم تنظيف الأجهزة المنزلية بها مثل منظفات الأفران ومعجون الأسنان 
4-تنشيف الجنوط تماما بعد الغسل بفوصة ناعمة جدا.
5- يجب ارتداء ضرورة القفازات عند استخدام المنظفات الحمضية، وعدم تنفس أبخرة الرذاذ لخطره الشديد على الجهاز التنفسي.

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