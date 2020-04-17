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فن

شاهد .. رسالة تفاؤل من صلاح عبد الله

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
بعث الفنان صلاح عبد الله رسالة تفاؤل لمتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغرد صلاح عبد الله قائلا :"وهتعدي بإذن الله وصباح الخير وتصبحوا على خير وجمعة مباركة على كل عبادالله الطيبين قولوا آمين".

يشار إلى أن آخر اعمال صلاح عبد الله مسلسل اتنين في صندوق يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" يتم عرضه بداية العام المقبل. أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.
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