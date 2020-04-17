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سيارات

أسعار كيا سول المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، حالة من التذبذب الكبير، بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر.   

ونستعرض في السطور التالية أسعار السيارة كيا سول موديل 2017 المستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.

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جذبت السيارة كيا سول موديل 2017 المستعملة ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

وتنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل وانخفاض المستعمل بسبب انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

ويتراوح السيارة كيا سول موديل 2017  المستعملة والقريبة منها ما بين 255 لـ 265 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق السيارة كيا سول موديل 2017 المستعملة في سوق السيارات المصرية.

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