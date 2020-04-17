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سيارات

تويوتا ومازدا يطوران مارك اكس وكراون جديدة.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد تعاون شركتى تصنيع السيارات العالميتين تويوتا ومازدا فى الماضى ببعض موديلاتهم ، يعودون مجددا ليطورون مارك اكس وكراون جديد، بعد أن أشارت عدد من التقارير أن تويوتا ترغب في طرح موديلات جديدة كليًا لمارك اكس وكراون.

كما نعلم أن مارك اكس توقف إنتاجها في نهاية العام الماضي، ولكن أكدت التقارير أن تويوتا تريد إعادتهما و تطويرها بالتعاون مع مازدا.

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وقد تعاونت مازدا وتويوتا بالفعل في الماضي في بعض الأسواق.. كما أن تويوتا تمتلك حصة 5% من أسهم مازدا، بينما تمتلك مازدا حصة متواضعة 0.25% من أسهم تويوتا .

الموديلات الجديدة لمارك اكس وكراون ستكون مزودة بأنظمة دفع خلفي، كما ستساعد مازدا في تطوير محرك بترولي جديد 6 سلندر، مع إشارات إلى محرك ديزل كذلك.

وقد ظهرت السيارات في صور توقعية من مجلات يابانية بتصاميم مثيرة للاهتمام خلال الايام الماضية .

تويوتا ومازدا يطوران مارك اكس وكراون جديدة.. تعرف على التفاصيل
تويوتا ومازدا يطوران مارك اكس وكراون جديدة.. تعرف على التفاصيل
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