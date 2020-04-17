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فن

هاني شاكر مطلوب على جوجل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:01 ص
الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان هاني شاكر محرك بحث جوجل الشهير بعد ظهوره امس في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة الزمالك.

وتحدث هاني شاكر عن حبه لنادي الزمالك وعن ان نجله يشجع النادي الاهلي بسبب اياب البطولات عن القلعة البيضاء لفترة طويلة.

وقد طرح المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة له تحمل اسم "الجيش الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى  مواجهة وباء فيروس كورونا .

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.

من ناحية أخرى، كان الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية الجديدة The Voice Senior، قد تأجل عرضه نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويضم البرنامج عددا من المدربين هم: هاني شاكر، نجوى كرم، سميرة سعيد، وملحم زين.
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